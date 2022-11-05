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09:22 (мск), источник: Sputnik.by

Соболенко вышла в плей-офф Итогового турнира WTA

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в плей-офф Итогового турнира WTA, сообщает Sputnik.

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Источник: AP 2022

В ночь на субботу (по минскому времени) белоруска обыграла американку Джессику Пегулу в матче третьего тура группового этапа со счетом 6:3, 7:5. Соперницы провели на корте полтора часа.

Соболенко выиграла второй матч в группе Нэнси Ричи из трех и заняла второе место в квартете. Первое — гречанка Мария Саккари.

В группе Трэйси Остин лидером стала польская теннисистка Ига Швёнтек, второй — француженка Каролин Гарсия. Таким образом, в плей-офф Соболенко сыграет с представительницей Польши, а Саккари — с французской теннисисткой.

Итоговый турнир WTA завершится 7 ноября. Действующей победительницей турнира является испанка Гарбинье Мугуруса.

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