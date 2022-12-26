Навратилова: Не стала бы отметать вариант, при котором в будущем Соболенко выиграет ТБШ

«Соболенко должна оценивать прошедший сезон в целом положительно. Думаю, она стала сильнее. Я бы не стала отметать вариант, при котором в будущем она выиграет турнир “Большого шлема”. Потому что, кажется, она стала более сосредоточена на игре и прогрессирует в ментальном аспекте. Это возможно в один из дней. Но с точки зрения настоящего я не вижу игроков, которые могли бы остановить Свёнтек», — приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.