Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в ¼ финала турнира в Аделаиде

В сегодняшнем матче ⅛ финала белоруска, занимающая 26-е место в мировом рейтинге, победила в двух сетах китайскую теннисистку Синвэнь Жен, у которой 28-я позиция, — 6:2, 7:5. Игра продолжалась 1 час 40 минут. Следующей соперницей Азаренко будет чешка Линда Носкова (102-й номер рейтинга WTA). В первом раунде Виктория Азаренко на двух тай-брейках взяла верх над украинкой Ангелиной Калининой (39) — 7:6 (11:9), 7:6 (7:5).

Лучшая на сегодняшний день белорусская теннисистка Арина Соболенко (5) в ⅛ финала также на двух тай-брейках победила российскую теннисистку Людмилу Самсонову (20) — 7:6 (10:8), 7:6 (7:3). В матче за выход в полуфинал Соболенко встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой (92). В четвертьфинале парного разряда Арина Соболенко и еще одна белоруска Лидия Морозова выиграли у испанско-японского тандема Кристина Буча / Макото Ниномия — 6:2, 6:2. В полуфинале белорусский дуэт сыграет с австралийско-чешской парой Сторм Хантер / Катерина Синякова.