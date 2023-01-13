Джокович спародировал Месси на тренировке перед Australian Open

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/e0GVwVm6Kvc" title="El vídeo viral de Djokovic imitando a Messi: "¿Qué mirás, bobo? Andá pa’ allá" I MARCA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Серб обратился к аргентинскому теннисисту Диего Шварцману, который в тот момент также находился в зале, фразой «Что уставился, придурок? Иди отсюда». Эти слова Месси сказал нидерландскому нападающему Вауту Вегхорсту во время чемпионата мира по футболу-2022.

10 декабря Месси оскорбил Вегхорста во время интервью после четвертьфинального матча против команды Нидерландов в Катаре. Форвард объяснил свое поведение тем, что голландец провоцировал игроков сборной Аргентины до и во время встречи.

Соревнования основной сетки Australian Open пройдут в Мельбурне с 16 по 29 января. Российские теннисисты примут участие в турнире в нейтральном статусе.