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19:31 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко пробилась в ¼ финала Australian Open

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (24-й номер мирового рейтинга) пробилась в четвертьфинал открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в ⅛ финала двукратная победительница Australian Open в упорнейшей борьбе одолела в трехсетовом поединке китайскую теннисистку Линь Чжу (87) — 4:6, 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. В борьбе за выход в полуфинал соперницей Азаренко будет третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула, которая в 1/32 финала выиграла у белоруски Александры Саснович (38). До этого Виктория Азаренко взяла верх над представительницами США Софией Кенин (203) и Мэдисон Киз (13), а также аргентинской теннисисткой Надей Подорошкой (191).

Завтра пятая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в борьбе за попадание в четвертьфинал встретится с олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич из Швейцарии, занимающей 10-е место в рейтинге WTA. В первом раунде Соболенко выиграла у чешки Терезы Мартинцовой (74), потом победила американскую теннисистку Шелби Роджерс (51) и бельгийку Элизе Мертенс (32).

В парном разряде белорусская теннисистка Александра Саснович и словачка Тереза Михаликова пробились в ⅛ финала, переиграв американский дуэт Эйша Мухаммад / Тейлор Таунсенд — 6:2, 6:7 (4:7), 7:5. На старте Саснович и Михаликова также в трехсетовом матче одолели белорусско-китайский дуэт Лидия Морозова / Син Юнь-Хань — 6:4, 1:6, 6:3. В ⅛ финала белоруска и словачка сыграют с американо-нидерландской парой Дезире Кравчик / Деми Схюрс.

Общий призовой фонд нынешнего австралийского первенства составляет $51,5 млн. Победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по $2 млн. Турнир в Мельбурне завершится 29 января.

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