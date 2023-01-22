Федерация тенниса Азербайджана потребовала наказать россиянина Хачанова

После победы над американцем Фрэнсисом Тиафо в третьем круге Открытого чемпионата Австралии 26-летний Хачанов оставил на камере послание: «Арцах, держись!» После выхода в четвертьфинал турнира россиянин также написал на камере: «Продолжай верить до самого конца. Арцах, держись!».

ATF расценила действия Хачанова как «неприемлемую провокацию, направленную против Азербайджана».

«Федерация тенниса Азербайджана осуждает этот инцидент и во избежание повторения подобной ситуации просит наказать теннисиста (Хачанова) и принять более строгие меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем», — приводят РИА Новости заявление организации.