Хачанова травят за поддержку Нагорного Карабаха. Зачем он это делает?

Федерация тенниса Азербайджана и СМИ из этой страны выступили с осуждением действий российского теннисиста Карена Хачанова, который после матчей третьего и четвертого раундов Открытого чемпионата Австралии писал на камере неоднозначные лозунги. По традиции победители встреч на крупных турнирах имеют возможность в конце трансляции начертать короткое послание, доступное телезрителям. Обычно это обращение к близким людям, однако Хачанов взбудоражил общественность, напомнив о конфликте в Нагорном Карабахе. Сначала он написал на английском языке «Artsakh, stay strong!!!» («Арцах, держись!!!»), а через два дня — «Keep believing and fighting until the end. Artsakh stay strong!» («Продолжайте верить до конца. Арцах, держись!»).