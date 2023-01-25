Соболенко впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open
Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над хорваткой Донной Векич в матче ¼ финала Australian Open 2023.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над хорваткой Донной Векич в матче ¼ финала Australian Open 2023.
Встреча продолжалась 1 час 51 минуту и завершилась со счётом 6:3, 6:2.
Таким образом, 24-летняя белоруска впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open, где сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт.
Ранее белоруска Виктория Азаренко вспомнила о скандале, который произошёл на Australian Open 2013.