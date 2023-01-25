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08:34 (мск), источник: RT на русском

Соболенко впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над хорваткой Донной Векич в матче ¼ финала Australian Open 2023.

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Источник: AFP 2022

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту и завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Таким образом, 24-летняя белоруска впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open, где сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт.

Ранее белоруска Виктория Азаренко вспомнила о скандале, который произошёл на Australian Open 2013.

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