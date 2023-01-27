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27 января, источник: Спорт РИА Новости

Украина призвала запретить отцу Джоковича появляться на Australian Open

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал организаторов Australian Open запретить отцу сербского теннисиста Новака Джоковича появляться на трибунах до конца турнира.

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Источник: Reuters

После победы Джоковича над россиянином Андреем Рублевым в ¼ финала Australian Open на YouTube-канале атамана австралийского казачества Семена Бойкова появилось видео, на котором отец бывшей первой ракетки мира Срджан Джокович стоит рядом с мужчиной, одетым в футболку с буквой Z и держащим в руках российский триколор с портретом президента РФ Владимира Путина. Отец теннисиста произносит в ролике: «Да здравствуют русские». Федерация тенниса Австралии предупредила Новака Джоковича и его семью о недопустимости продвижения политических взглядов во время турнира.

«Это неприемлемо, это позор для турнира. Должны быть введены санкции. Важно узнать у Новака его мнение о ситуации», — сказал Мирошниченко, которого цитирует ABC.

Ранее зрители вывесили российский флаг на матче первого круга Australian Open между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль. Это вызвало недовольство со стороны украинских зрителей, которые обратились по этому поводу к охране и полиции. Тогда Мирошниченко призвал организаторов Australian Open «немедленно применить политику нейтрального флага».

Россияне и белорусы, согласно решениям Международной федерации тенниса (ITF), Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA), допускаются до участия в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе.

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