Украина призвала запретить отцу Джоковича появляться на Australian Open

После победы Джоковича над россиянином Андреем Рублевым в ¼ финала Australian Open на YouTube-канале атамана австралийского казачества Семена Бойкова появилось видео, на котором отец бывшей первой ракетки мира Срджан Джокович стоит рядом с мужчиной, одетым в футболку с буквой Z и держащим в руках российский триколор с портретом президента РФ Владимира Путина. Отец теннисиста произносит в ролике: «Да здравствуют русские». Федерация тенниса Австралии предупредила Новака Джоковича и его семью о недопустимости продвижения политических взглядов во время турнира.

«Это неприемлемо, это позор для турнира. Должны быть введены санкции. Важно узнать у Новака его мнение о ситуации», — сказал Мирошниченко, которого цитирует ABC.

Ранее зрители вывесили российский флаг на матче первого круга Australian Open между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль. Это вызвало недовольство со стороны украинских зрителей, которые обратились по этому поводу к охране и полиции. Тогда Мирошниченко призвал организаторов Australian Open «немедленно применить политику нейтрального флага».