Рыбакина выбила экс-первую ракетку мира после успеха на Australian Open

Источник: WTA

Сегодня, 9 февраля, она начала свое выступление на турнире WTA 500 Mubadala Abu Dhabi Open в Абу-Даби (ОАЭ).

Первой соперницей десятой ракетки мира после финального матча Открытого чемпионата Австралии стала некогда лучшая теннисистка планеты чешка Каролина Плишкова.

Соперницы встретились в рамках второго круга. Рыбакина одержала уверенную победу со счетом 6:4, 6:2.

Следующей соперницей Рыбакиной по четвертьфиналу может стать казахстанка Юлия Путинцева, если та сегодня обыграет Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии.