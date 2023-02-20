Рыбакина обыграла победительницу US Open на старте турнира в ОАЭ
Елена Рыбакина стартовала с победы на турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Елена Рыбакина стартовала с победы на турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В первом круге соревнований лучшая теннисистка Казахстана встречалась с представительницей Канады Бьянкой Андрееску, которая брала титул на US Open-2019.
Матч завершился в пользу казахстанки по итогам двух сетов — 6:3 и 6:4.
Встреча длилась один час и 32 минуты.
Напомним, что во втором круге Рыбакина встретится с теннисисткой из Чехии Марией Боузковой.