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22:56 (мск), источник: Vesti.kz

Рыбакина обыграла победительницу US Open на старте турнира в ОАЭ

Елена Рыбакина стартовала с победы на турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: twitter.com/OptaAce

В первом круге соревнований лучшая теннисистка Казахстана встречалась с представительницей Канады Бьянкой Андрееску, которая брала титул на US Open-2019.

Матч завершился в пользу казахстанки по итогам двух сетов — 6:3 и 6:4.

Встреча длилась один час и 32 минуты.

Напомним, что во втором круге Рыбакина встретится с теннисисткой из Чехии Марией Боузковой.

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