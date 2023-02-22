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20:10 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруска Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA в Дубае

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала четвертьфиналисткой турнира категории WTA-1000 в Дубае с призовым фондом $2,7 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в ⅛ финала вторая ракетка мира переиграла в трехсетовом поединке латвийскую теннисистку Елену Остапенко, занимающую 20-е место в мировом рейтинге, — 3:6, 6:1, 6:1. До этого Арина Соболенко уверенно победила в двух партиях американку Лорин Дэвис (49) — 6:0, 6:1. В четвертьфинале белоруска встретится с победительницей игры между чешскими теннисистками Петрой Квитовой (15-й номер рейтинга WTA) и Барборой Крейчиковой (30).

Также сегодня Виктория Азаренко (14) проиграла в третьем раунде американке Мэдисон Киз (23) — 2:6, 1:6. В первом круге Азаренко выиграла у россиянки Анастасии Павлюченковой (732) — 6:3, 7:5, а в 1/16 финала была сильнее представительницы США Аманды Анисимовой (35) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:5). Следующей соперницей Киз будет еще одна американка Коко Гауфф (6), которая на предыдущем этапе победила белоруску Александру Саснович (43) — 6:0, 6:4.

Турнир в Дубае завершится 25 февраля.

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