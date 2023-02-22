Белоруска Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA в Дубае

Сегодня в ⅛ финала вторая ракетка мира переиграла в трехсетовом поединке латвийскую теннисистку Елену Остапенко, занимающую 20-е место в мировом рейтинге, — 3:6, 6:1, 6:1. До этого Арина Соболенко уверенно победила в двух партиях американку Лорин Дэвис (49) — 6:0, 6:1. В четвертьфинале белоруска встретится с победительницей игры между чешскими теннисистками Петрой Квитовой (15-й номер рейтинга WTA) и Барборой Крейчиковой (30).