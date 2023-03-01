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1 марта, источник: Vesti.kz

Разгромом завершился матч первой ракетки Казахстана и триумфатора US Open — 2021

Казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP-500 в Дубае, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: КТФ

В матче второго круга Бублик встречался с седьмой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу соперника казахстанца. Встреча длилась один час и пять минут.

В ¼ финала Медведев сыграет с хорватом Борной Чоричем, который одолел австралийца Танаси Коккинакиса — 6:7, 6:3, 7:5.

Отметим, что Медведев является победителем турнира «Большого шлема». В 2021 году он выиграл US Open.

Добавим, что Бублик является первой ракеткой Казахстана. Он занимает 46-е место в рейтинге ATP.

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