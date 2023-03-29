Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Локомотив
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Виннипег
30
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Эдмонтон
47
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
Лос-Анджелес
21
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
Даллас
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Ванкувер
ОТ
65
Хоккей. НХЛ
30.03
Вашингтон
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
30.03
Торонто
Флорида
Футбол. Сборные
02:30
Аргентина
Кюрасао
70
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Нэшвилл
12
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина
Тампа-Бэй
04
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Коламбус
62
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Монреаль
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт
Питтсбург
74
Все события
10:59 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами

В среду россиянин в двух сетах обыграл француза Кентена Алиса.

Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 29 марта. Россиянин Даниил Медведев победил француза Кентена Алиса в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами (штат Флорида, США). Встреча прошла в среду.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянина, выступающего на турнире под четвертым номером посева. Начало матча было задержано на значительное время из-за дождя. В четвертьфинале Медведев сыграет американцем Кристофером Юбэнксом.

Медведеву 27 лет, он занимает пятое место в мировом рейтинге, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 18 побед на турнирах АTP, 3 из них были одержаны в текущем сезоне. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. В том же году в составе сборной России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Алису 26 лет, он занимает 79-е место в рейтинге АТР, на его счету нет побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема он не проходил далее второго круга.

Турнир в Майами относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования проводятся на покрытии «хард» и завершатся 2 апреля, их общий призовой фонд составляет $8 млн. Действующим победителем является испанец Карлос Алькарас. В нынешнем розыгрыше турнира не участвует вторая ракетка мира серб Новак Джокович, которому правительство США отказало в специальном разрешении на въезд в страну без вакцинации. Из россиян турнир выигрывал Николай Давыденко в 2008 году.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Карпин: следовало выразиться по-другому, потому что к словам цепляются
"На фоне чемпионата России чемпионат мира выглядел довольно скучно"
Фоторепортажи
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь