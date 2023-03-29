Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами

ТАСС, 29 марта. Россиянин Даниил Медведев победил француза Кентена Алиса в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами (штат Флорида, США). Встреча прошла в среду.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянина, выступающего на турнире под четвертым номером посева. Начало матча было задержано на значительное время из-за дождя. В четвертьфинале Медведев сыграет американцем Кристофером Юбэнксом.

Медведеву 27 лет, он занимает пятое место в мировом рейтинге, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 18 побед на турнирах АTP, 3 из них были одержаны в текущем сезоне. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. В том же году в составе сборной России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Алису 26 лет, он занимает 79-е место в рейтинге АТР, на его счету нет побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема он не проходил далее второго круга.