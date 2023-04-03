Рейтинг WTA на 3 апреля: Свёнтек лидирует, Квитова поднялась на три позиции

Полька Ига Свёнтек продолжает уверенно лидировать с запасом более чем в 3000 очков. Победительница турнира в Майами чешка Петра Квитова поднялась на три строчки и теперь занимает12-е место. Первая ракетка России Дарья Касаткина по-прежнему занимает восьмое место.