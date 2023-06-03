Организаторы «Уимблдона» не дают визу 16-летней российской теннисистке

В субботу 16-летняя Андреева завершила участие в дебютном для нее турнире Большого шлема, уступив в третьем круге «Ролан Гаррос» шестой ракетке мира Кори Гауфф (7:6 (7:5), 1:6, 1:6) из США.

«Я просто выходила играть, после того, как взяла первый сет, поняла, что могу выиграть и матч. Потом я стала немного нервничать из-за боязни упустить победу. Много вещей можно почерпнуть из этого матча, но мы просто продолжим работать. Я пойму, что сделала не так, и подкорректирую это», — сказала Андреева на пресс-конференции.

«Сейчас я ограничена в турнирах, моим следующим будет Уимблдон. Но я до сих пор не получила визу, поэтому посмотрим, смогу ли я там сыграть. Если нет, мы просто определимся с соревнованиями и я сыграю несколько турниров ITF», — добавила она.