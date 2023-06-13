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13 июня, источник: БЕЛТА

Белорус Илья Ивашко проиграл в 1/16 финала теннисного турнира в Нидерландах

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (87-й номер мирового рейтинга) потерпел поражение на старте турнира категории в нидерландском Хертогенбосе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В сегодняшнем поединке 1/16 финала белорус встречался с американцем Маккензи Макдональдом (68) и уступил в двух партиях — 4:6, 3:6. Во втором раунде соперником Макдональда будет хорватский теннисист Борна Чорич (15).

В первом круге женских состязаний экс-первая ракетка планеты белоруска Виктория Азаренко (19) обыграла сербскую теннисистку Наталью Стеванович (231) — 7:6 (7:5), 6:2, а в ⅛ финала встретится с американкой Эшлин Крюгер (152).

Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (71) победила итальянку Лукрецию Стефанини (111) — 6:3, 6:0. В игре за выход в четвертьфинал соперницей белоруски будет бельгийская теннисистка Гретье Миннен (120).

Турнир на травяных кортах Хертогенбоса финиширует 18 июня.

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