Белорус Илья Ивашко проиграл в 1/16 финала теннисного турнира в Нидерландах

В сегодняшнем поединке 1/16 финала белорус встречался с американцем Маккензи Макдональдом (68) и уступил в двух партиях — 4:6, 3:6. Во втором раунде соперником Макдональда будет хорватский теннисист Борна Чорич (15).

В первом круге женских состязаний экс-первая ракетка планеты белоруска Виктория Азаренко (19) обыграла сербскую теннисистку Наталью Стеванович (231) — 7:6 (7:5), 6:2, а в ⅛ финала встретится с американкой Эшлин Крюгер (152).

Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (71) победила итальянку Лукрецию Стефанини (111) — 6:3, 6:0. В игре за выход в четвертьфинал соперницей белоруски будет бельгийская теннисистка Гретье Миннен (120).