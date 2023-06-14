Белоруска Виктория Азаренко выбыла в ⅛ финала турнира WTA-250 в Нидерландах

Сегодня во втором раунде белоруска, у которой 19-я позиция в мировом рейтинге, уступила американке Эшлин Крюгер, занимающей 152-е место в рейтинге WTA, — 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 11 минут. В 1/16 финала Азаренко победила сербскую теннисистку Наталию Стеванович (231-й номер мирового рейтинга) — 7:6 (7:5), 6:2. В четвертьфинале соперницей Крюгер будет победительница завтрашнего поединка между канадской теннисисткой Бьянкой Андрееску (37) и словачкой Викторией Грунчаковой (144).

Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (71) в ⅛ финала встретится с бельгийкой Гретье Миннен (120). В первом круге Саснович уверенно переиграла итальянку Лукрецию Стефанини (111) — 6:0, 6:3. На старте парного разряда Александра Саснович и Оксана Калашникова из Грузии выиграли у нидерландского дуэта Бибиана Схофс / Лесли Керкхове — 6:2, 6:4. В четвертьфинале Саснович и Калашникова будут соперничать с бельгийско-нидерландским тандемом Элизе Мертенс / Деми Схюрс. −0-