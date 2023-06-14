Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Вегас
Флорида
93
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Финляндия
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Греция
Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Гибралтар
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Мальта
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Северная Македония
Украина
Все события
Фоторепортажи
23Слезы Де Брейне, Гвардиола на коленях, шейх на трибуне: «Манчестер Сити» победил «Интер» в финале Лиги чемпионов
9Лионель Месси с семьей побывал в Саудовской Аравии
13:45 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруска Виктория Азаренко выбыла в ⅛ финала турнира WTA-250 в Нидерландах

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко завершила выступление на турнире категории WTA-250 в нидерландском Хертогенбосе с призовым фондом $259 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сегодня во втором раунде белоруска, у которой 19-я позиция в мировом рейтинге, уступила американке Эшлин Крюгер, занимающей 152-е место в рейтинге WTA, — 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 11 минут. В 1/16 финала Азаренко победила сербскую теннисистку Наталию Стеванович (231-й номер мирового рейтинга) — 7:6 (7:5), 6:2. В четвертьфинале соперницей Крюгер будет победительница завтрашнего поединка между канадской теннисисткой Бьянкой Андрееску (37) и словачкой Викторией Грунчаковой (144).

Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (71) в ⅛ финала встретится с бельгийкой Гретье Миннен (120). В первом круге Саснович уверенно переиграла итальянку Лукрецию Стефанини (111) — 6:0, 6:3. На старте парного разряда Александра Саснович и Оксана Калашникова из Грузии выиграли у нидерландского дуэта Бибиана Схофс / Лесли Керкхове — 6:2, 6:4. В четвертьфинале Саснович и Калашникова будут соперничать с бельгийско-нидерландским тандемом Элизе Мертенс / Деми Схюрс. −0-

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь