Арина Соболенко вышла в ⅛ финала турнира в Берлине

Первой из трех представительниц Беларуси на корт вышла Арина Соболенко, которая в первом раунде обыграла российскую теннисистку Веру Звонареву — 6:3, 6:2. В матче за попадание в четвертьфинал соперницей Соболенко будет победительница матча между еще одной россиянкой Вероникой Кудерметовой и китаянкой Синвэнь Чжэн.