Арина Соболенко вышла в ⅛ финала турнира в Берлине
20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки проводят стартовые поединки турнира WTA-500 в Берлине с призовым фондом $780 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки проводят стартовые поединки турнира WTA-500 в Берлине с призовым фондом $780 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первой из трех представительниц Беларуси на корт вышла Арина Соболенко, которая в первом раунде обыграла российскую теннисистку Веру Звонареву — 6:3, 6:2. В матче за попадание в четвертьфинал соперницей Соболенко будет победительница матча между еще одной россиянкой Вероникой Кудерметовой и китаянкой Синвэнь Чжэн.
Также сегодня в немецкой столице состоится белорусское дерби: Виктория Азаренко в 1/16 финала встретится с Александрой Саснович.
Турнир в Берлине финиширует 25 июня.