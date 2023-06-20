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19:42 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко вышла в ⅛ финала турнира в Берлине

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки проводят стартовые поединки турнира WTA-500 в Берлине с призовым фондом $780 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Первой из трех представительниц Беларуси на корт вышла Арина Соболенко, которая в первом раунде обыграла российскую теннисистку Веру Звонареву — 6:3, 6:2. В матче за попадание в четвертьфинал соперницей Соболенко будет победительница матча между еще одной россиянкой Вероникой Кудерметовой и китаянкой Синвэнь Чжэн.

Также сегодня в немецкой столице состоится белорусское дерби: Виктория Азаренко в 1/16 финала встретится с Александрой Саснович.

Турнир в Берлине финиширует 25 июня.

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