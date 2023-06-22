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17:52 (мск), источник: Vesti.kz

Отберут место в топ-3? Кто «угрожает» Рыбакиной и ее позиции в рейтинге

Казахстанка Елена Рыбакина (№ 3) может потерять место в топ-3 по итогам текущей недели. Возможные изменения зависят от выступления француженки Каролин Гарсии (№ 4). Корреспондент Vesti.kz — о том, что к чему.

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Источник: Reuters

Сейчас в Берлине (Германия) проводится турнир категории WTA 500 — German Open. 24-летняя Рыбакина уже завершила свои выступления там, проиграв во втором круге хорватке Донне Векич (№ 23). Зато все еще продолжают погоню за титулом Арина Соболенко (2), Гарсия и другие теннисистки.

В Live-рейтинге 29-летняя Гарсия даже спустилась на пятую строчку, но это еще ничего не значит. Ведь по итогам выступлений в столице Германии француженка впервые в карьере может оказаться в топ-3 мирового рейтинга. И эта мотивация не может не вдохновлять опытную спортсменку.

В пятницу, 23 июня, Каролин сыграет с чешкой Петрой Квитовой (№ 9) в рамках четвертьфинала. Конечно, это далеко не самый простой матч, особенно с учетом того, что в соперницах двукратная победительница «Уимблдона», выигравшая семь из восьми финалов на травяном покрытии. Но победа над 33-летней Квитовой позволит Гарсии опередить Джессику Пегулу (№ 5) в Live-рейтинге и гарантировать себе как минимум сохранение нынешней позиции.

Для того, чтобы войти в топ-3, француженке нужно выиграть титул в Берлине. И только в таком случае казахстанка Рыбакина окажется на четвертой строчке в обновленной таблице на следующей неделе.

Напомним, что Рыбакина впервые в карьере вошла в топ-3 мировой табели о рангах лишь в начале прошлой недели. Это случилось по итогам выступлений на «Ролан Гаррос»-2023.

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