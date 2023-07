«Он мог бы быть президентом»: как первый темнокожий чемпион Уимблдона изменил мир тенниса?

А последние девять месяцев своей жизни, после того как объявил, что болен СПИДом, Эш посвятил просветительской деятельности — выступал с лекциями, основал Институт городского здоровья (Arthur Ashe Institute for Urban Health) и Фонд по искоренению СПИДа (Arthur Ashe Foundation for the Defeat of AIDS).