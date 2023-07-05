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19:24 (мск), источник: Lenta.Ru

«Он мог бы быть президентом»: как первый темнокожий чемпион Уимблдона изменил мир тенниса?

Американец Артур Эш — единственный в истории темнокожий теннисист, который выиграл Уимблдон, Открытые чемпионаты Австралии и США. Потеря матери в детстве, ограничения из-за цвета кожи и природная скромность не помешали Эшу стать не только великим игроком, но и обрести известность и влияние далеко за пределами теннисного корта.

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Источник: AP 2022

«Лента.ру» вспоминает яркую карьеру и, возможно, самую трагичную судьбу одного из чемпионов этого турнира.

В мире больше 50 миллионов детей начинают играть в теннис, 500 тысяч успевают чему-то научиться, 50 тысяч пробуют стать профессионалами, 50 человек попадают на Уимблдон, четверо — в полуфинал, двое — в финал. И когда я держал в руках главный приз этого турнира, я не спрашивал бога: «Почему я?» И сейчас, страдая от боли, я не должен этого делать!

Артур Эш

Эти слова Эш произнес за девять месяцев до собственной смерти на специальной пресс-конференции в 1992 году, на которой он впервые публично заявил, что болен СПИДом. ВИЧ занесли в его организм в 1983 году во время операции на сердце, но о заражении американец узнал только спустя пять лет, когда его готовили к еще одной операции — на головном мозге. Серьезные проблемы со здоровьем у Эша начались в довольно раннем возрасте, в 36 лет он перенес первый сердечный приступ, из-за которого ему пришлось закончить спортивную карьеру. А когда темнокожий американец только начинал делать первые шаги в теннисе, ему приходилось доказывать свое право быть частью этого очень белого спорта.

«Начните оттуда, где находитесь, используйте то, что у вас есть»

Артур Эш родился в Ричмонде, штат Вирджиния, в 1943 году в бедной семье. Он появился на свет в госпитале святого Филиппа — одного из немногих в городе, в котором принимали темнокожих пациентов. Мать Эша умерла, когда ему было семь лет, а он вскоре после этого начал заниматься теннисом.

Первое время Артур играл в отдельном парке для афроамериканцев, где его заметил студент и инструктор по теннису Рон Чарити, а чуть позже Эша стал опекать активный участник черного теннисного сообщества штата Вирджиния Роберт Уолтер Джонсон. Его клуб был чуть ли не единственным местом, где могли тренироваться темнокожие спортсмены. А клуб представлял из себя корт, построенный рядом с домом Джонсона.

Под его руководством Эш стал добиваться первых успехов на школьных турнирах, но из-за цвета кожи ему разрешалось участвовать только в соревнованиях на открытых кортах, на крытые в то время темнокожих теннисистов не пускали. Но даже площадки под открытым небом были доступны далеко не всем — так, например, двенадцатилетнему Эшу запретили играть на турнире в Ричмонде, потому что он проводился в парке для белых.

Читая истории о том, как двенадцатилетнему Артуру не разрешали играть, я думала: «Вот это да! Благодаря тому, что он прошел, и тому, что он сделал, у меня есть возможность стать лучше, чем я могла бы».

Серена Уильямс
Американская теннисистка, 23-кратная победительница турниров серии "Большого шлема"

Сегрегация, жесткое разделение на белых и черных в 1950—1960-х годах в США, была явлением общепринятым. Темнокожие теннисисты, которые ездили на школьные турниры, вынуждены были селиться вдали от мест проведения соревнований, им нельзя было пользоваться раздевалками и душами, которые предназначались только для белых участников. Оскорбления с трибун на расовой почве тоже никто не ограничивал. Однажды белый водитель автобуса попросил Эша пересесть за черту, которая отделяла места для белых от мест для темнокожих.

Источник: AP 2022

Независимо от того, как вы себя чувствуете внутри, всегда старайтесь выглядеть победителем. Даже если вы позади, устойчивый вид уверенного и контролирующего себя человека может дать вам психологический заряд, который приведет к победе.

Артур Эш

Первый значимый титул Эш взял в 17 лет, когда выиграл юниорский чемпионат США. Ни одному афроамериканцу ранее этого сделать не удавалось. А уже в 20 лет Артур первым из темнокожих теннисистов получил вызов в сборную США на Кубок Дэвиса. Но настоящей звездой Эш стал в 1968 году, в 24-летнем возрасте выиграв свой первый турнир серии «Большого шлема» — US Open. Это сейчас его именем назван центральный корт Открытого чемпионата США — самая вместительная теннисная арена в мире, а тогда за победу он получил гонорар, который у современных игроков может вызвать разве что улыбку или удивление.

280 долларов Эшу принесла победа на US Open в 1968 году из-за любительского статуса. Его соперник по финалу Том Оккер, уже являвшийся профессионалом, заработал 14 000 долларов.

Для сравнения: чемпион US Open-2022 испанец Карлос Алькарас получил 2,6 миллиона долларов до уплаты налогов, а теннисисты, которые проиграли в первом же круге турнира, заработали по 80 тысяч долларов.

Через пару лет после своей практически бесплатной победы на US Open Эш стал первым и единственным на данный момент темнокожим чемпионом еще одного турнира серии «Большого шлема» — Australian Open. Всего в карьере Эша 34 титула в одиночном разряде, из которых три на мэйджорах и 14 — в парном разряде. А, пожалуй, главный и сенсационный успех в карьере этого игрока случился, когда он уже считался ветераном.

Триумф чернокожего на самом «белом» турнире

На Уимблдон 1975 года Артур Эш приехал в возрасте 32 лет. Первые четыре круга опытный теннисист прошел без проблем. А в четвертьфинале его ждала другая теннисная легенда — швед Бьорн Борг, который незадолго до Уимблдона взял второй подряд титул на «Ролан Гаррос». Но борьбы не получилось. Эш уверенно победил в четырех партиях.

Самое ожесточенное сопротивление на пути к финалу афроамериканец встретил в следующем матче, где его соперником был австралиец Тони Роч. Та встреча растянулась на пять сетов, но сильнее все-таки оказался Эш. А дальше был финал, который до сих пор считается классическим противостоянием теннисных антагонистов, — 32-летний худощавый интеллигент Артур Эш из бедной семьи с одной стороны сетки, а с другой его соотечественник — 22-летний самоуверенный «золотой мальчик», пользующийся большой популярностью среди болельщиков, Джимми Коннорс.

Источник: AP 2022

Эш считался аутсайдером того противостояния, но разгромно выиграл первые два сета с одинаковым счетом 6:1, отдал третью партию, а в четвертой снова был сильнее. Благодаря этому успеху Эш вошел в историю тенниса как первый и пока единственный темнокожий чемпион Уимблдона в мужском одиночном разряде. Тогда это был настоящий разрыв шаблона — спортсмен-афроамериканец стал лучшим на самом чопорном соревновании в мире с обязательным белым дресс-кодом.

Мой потенциал больше, чем можно выразить в рамках моей расы или этнической принадлежности.

Артур Эш

Темнокожие теннисисты и сейчас далеко не самое распространенное явление. На Уимблдоне-2023 будут выступать всего несколько таких игроков, и самые, пожалуй, высокие шансы на проход в решающие стадии имеет соотечественник Эша Фрэнсис Тиафу. Он, как и Эш, родился в бедной семье и считает Артура своей ролевой моделью, о чем не раз говорил в интервью.

Хочу стать новым чернокожим, который оставит свой след в истории тенниса. Артур Эш, например, просто легенда, он особенный. Дело не только в том, чего он добился на корте, но и в том, что олицетворял. Он вполне мог стать президентом.

Фрэнсис Тиафу
Американский теннисист

Борьба с расизмом и СПИДом

Еще во время спортивной карьеры Эш стал известен не только как теннисист, но и как общественный деятель. Он был борцом с расизмом в отношении темнокожих в США.

Быть черным — это самое большое бремя, которое мне приходилось нести. Расовая принадлежность всегда была моим самым большим бременем. Необходимость жить в меньшинстве в Америке… Такое чувство, что на меня навалился дополнительный груз.

Артур Эш

При этом взгляды Артура на проблему расизма были взвешенными и умеренными. Например, он не поддержал бойкот темнокожими американцами Олимпиады в Мексике. А на одном из публичных выступлений сказал о «последствиях лени и самодовольства» темнокожих спортсменов. За это критики называли Эша слишком лояльным, послушным и раболепствующим перед властью белых.

Мы многое можем сделать, но мы не делаем, потому что ленивы… Это может быть жестоко, но бедность — это наполовину лень.

Артур Эш

Эш был не первым борцом с расизмом в США среди темнокожих теннисистов — раньше него, в 1950-х годах, роль лидера принадлежала 11-кратной чемпионке турниров серии «Большого шлема» Алтее Гибсон. Она, как и Эш, отличалась умеренностью взглядов. Например, в автобиографии Гибсон писала: «Я сознательно не бью в барабан ради какой-то особой цели, даже ради защиты негров в Соединенных Штатах, потому что я чувствую, что наш лучший шанс продвинуться — проявить себя как личность».

И Гибсон, и Эша, прошедших один и тот же лагерь доктора Роберта Уолтера Джонсона, в детстве не пускали играть на крытых кортах в США, а уже будучи взрослым Артур не мог попасть еще и на турниры в ЮАР. Он был борцом с режимом апартеида и получал отказ во въезде в страну по расовому признаку с 1969 года, но в 1973-м все-таки смог добиться получения визы. Правда, с оговоркой — в ЮАР Эшу запрещено было жить в гостиницах.

Турнир в Йоханнесбурге он так и не выиграл, но получил гораздо более важный для себя результат. Когда в 1990 году после своего освобождения из тюрьмы Нельсон Мандела приехал в США, первым известным человеком, с которым он захотел встретиться, был как раз Эш.

За пару лет до этого, в 1988 году, Артур выпустил книгу «Трудный путь к славе». На полутора тысячах страниц он рассказывает о проблемах темнокожих спортсменов. Впоследствии текст был адаптирована для телевидения, а Эш как автор получил премию «Эмми».

Свои проблемы со здоровьем он тоже пытался обернуть на пользу обществу. Когда Артур восстановился после первого сердечного приступа, он стал председателем Американской Ассоциации Сердца — некоммерческой организации, занимающейся проблемами людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний.

А последние девять месяцев своей жизни, после того как объявил, что болен СПИДом, Эш посвятил просветительской деятельности — выступал с лекциями, основал Институт городского здоровья (Arthur Ashe Institute for Urban Health) и Фонд по искоренению СПИДа (Arthur Ashe Foundation for the Defeat of AIDS).

Не хочу, чтобы меня вспоминали из-за теннисных достижений.

Артур Эш

Ироничная память

Артур Эш умер 6 февраля 1993 года в Нью-Йорке от пневмонии. Его ослабленный СПИДом организм не выдержал.

Источник: AP 2022

Похоронили легендарного теннисиста на родине в городе Ричмонд. Памятник Эшу установлен всего в нескольких кварталах от парка, куда 12-летнего чернокожего мальчика не пускали играть в теннис из-за его цвета кожи. Что еще ироничнее — монумент расположен на бульваре, на котором красуются статуи героям Конфедерации, борцам за превосходство белых в южных штатах и за рабство темнокожих «как жизненную необходимость».

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