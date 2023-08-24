Мирра Андреева проиграла Слоан Стивенс на теннисном турнире в Кливленде
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева завершила выступление на теннисном турнире в американском Кливленде, призовой фонд которого превышает 270 тысяч долларов.
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева завершила выступление на теннисном турнире в американском Кливленде, призовой фонд которого превышает 270 тысяч долларов.
В матче второго круга 16-летняя Андреева уступила американке Слоан Стивенс (9-й номер посева) со счетом 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.
Соперницы начали матч в среду, но не успели завершить его в тот же день при счете 6:3, 3:0 в пользу Стивенс. Встреча была доиграна в четверг.
В ¼ финала турнира Стивенс встретится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.