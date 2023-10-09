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9 октября, источник: БЕЛТА

Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в финал квалификации турнира в Китае

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (503-й номер рейтинга АТР) победил в стартовом матче турнира в китайском Шэньчжэне с призовым фондом $139 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Сегодня в первом квалификационном раунде белорус обыграл китайского теннисиста Линьянг Сяо (780) — 6:4, 6:2. В решающем поединке за выход в основную сетку соперником Егора Герасимова будет еще один китайский теннисист Фацзин Сунь (407).

Завтра две белорусские теннисистки начнут выступление на женском турнире категории WTA-250 в Гонконге с призовым фондом $259,3 тыс. Виктория Азаренко (19) встретится с представительницей Канады Лейлой Фернандес (60), а первой соперницей Александры Саснович (89) будет бразильянка Беатрис Хаддад Майя (20). В парном разряде Саснович выступит вместе представительницей Грузии Оксаной Калашниковой, а белоруска Лидия Морозова будет играть в тандеме с польской теннисисткой Катажиной Питер.

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