Соболенко в двух сетах проиграла Пегуле в матче Итогового турнира WTA

Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. За это время Соболенко сделала одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти. На счету Пегулы пять эйсов, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 14.