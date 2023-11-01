7 из 7! Сафиуллин прошел Алькараса в Париже, отыгравшись с двух брейков

АТР 1000. Париж (Франция)

Второй круг

Роман Сафиуллин (Россия) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 6:3, 6:4

Андрей Рублев (Россия, 5) — Есихито Нисиока (Япония) — 6:4, 6:3

Карен Хачанов (Россия, 16) — Ласло Джере (Сербия) — 6:4, 7:5.

«Верните мне мой 1814-й», — будто синхронно решили российские теннисисты и куражатся в Париже как гусары. На турнире АТР серии «мастерс» (престижнее только «Большой шлем») у россиян 7 побед из 7 возможных, причем этой ночью грянула такая, которую ждали немногие — Роман Сафиуллин выбил в Берси вторую ракетку мира Карлоса Алькараса. Причем легко, играючи, в двух сетах. Как это получилось и что будет дальше?

Сафиуллин решил задержаться

Роман на этом турнире, хоть идет и второй круг, выиграл уже четыре матча. 45-й ракетке мира пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию. Однако никакой усталости у подольчанина нет — теперь он выбил одного из самых мощных и лучших теннисистов современности испанца Алькараса. Правда, Карлитос приехал в Париж не в лучшей своей форме — он из-за травмы взял паузу и пропустил три недели. В Париж приехал заранее и успел потренироваться с Новаком Джоковичем, который любезно нашел место для юнца в своем плотном графике между посещением финала Кубка мира по регби и вручением «Золотого мяча».

Алькарас говорил, что имеет проблемы со здоровьем, но надеется, что уже восстановился и способен на отличный результат. Результат получился отличным для Романа, и форма его соперника — совершенно не его забота. Испанец действительно выглядел слабо, но и Сафиуллин не дал ему обрести свою игру.

Сдача своих геймов во имя подвига

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239664&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Роман сразу включил форхенд, за счет которого взял первый гейм (соперник выбрал принимать). Правда, дебют все равно остался за Карлосом. При счете 15:15 в следующем гейме на своей подаче Роман зачем-то начал играть в казино — возможно, перепутал с «мастерсом» в Монте-Карло — и бить навылет второй подачей. Как итог, два брейк-пойнта и потеря инициативы в матче (1:2). И тут бы самое время развалиться и отдать сет — Алькарас точно не протестовал бы, но Сафиуллин разозлился и мгновенно ответил. Здорово принял, несколько раз отбился на задней линии и даже поспорил с судьей из-за аута — и был прав, благодаря чему получил право на переигровку очка. А последним ударом в гейме расстрелял Алькараса, что пришлось даже извиняться.

Дальше игра успокоилась, пока при счете 4:3 Карлос не допустил минимальную ошибку при обмене ударами на задней. Аут в несколько сантиметров де-факто решил судьбу сета — 6:3. Но не стоит перехваливать Романа — после первой партии счет по виннерам и невынужденным ошибкам у коллеги с Пиренеев был 3−13.

Прожекторпэриссафиуллин

После перерыва в борьбу против Сафиуллина вступил прожектор — почему-то он включился и заиграл пурпурным цветом. Видимо, не самым любимым у Романа — тот отправился к судье жаловаться. Несколько минут освещение чинили. А затем наш соотечественник сделал важнейшую вещь — уверенно и в атакующем стиле отыграл после паузы два брейк-пойнта. Ранний брейк мог бы помочь Алькарасу на кураже довести матч хотя бы до трех сетов.

И самое удивительное, вскоре он его сделал — снова задергался россиянин, стал неуверенно подавать с двойными и приемами навылет. Но снова Роман Мюнхгаузен вытащил себя за волосы наверх. Стоило ему играть чуть точнее и начинать гонять «неоптимального» Алькараса, как тут же 45-я ракетка била 2-ю. И 1:3 превратились в 6:4, причем решающий брейк удалось сделать лишь с четвертой попытки.

Возможно, главная победа в карьере Сафиуллина — он проходит в третий круг престижного турнира и там наткнется на прекрасно знакомого Карена Хачанова.

Сколько продлится парижская серия сборной России?

В других матчах дня Андрей Рублев и Карен Хачанов без видимых проблем преодолели сопротивление менее статусных соперников. Хотя Хачанову пришлось даже уходить с сетбола Ласло Джере, да и первый сет он мог упустить, если бы серб с венгерскими корнями не ошибался сам.

Следующим в борьбу вступит Даниил Медведев, который матчем с Григором Димитровым попытается продлить серию русских побед до восьми. Рублеву предстоит встреча либо с американцем Полом, либо с менее известным нидерландцем ван де Зандсхулпом. Также в среду Рублев/Хачанов сыграют пару, а у одиночников на корт выйдут Джокович и немец Александр Зверев, которому в ночи вынесли штраф 450 тысяч евро за нанесение телесных повреждений своей бывшей девушке и матери ребенка. Он опротестовал решение.