Сборная Канады впервые в истории победила на Кубке Билли Джин Кинг

Победу канадкам принесла Лейла Фернандес, обыгравшая во второй одиночной встрече Ясмин Паолини — 6:2, 6:3. Ранее в воскресенье канадка Марина Стакушич обыграла итальянку Мартину Тревизан со счетом 7:5, 6:3.

Победителем турнира 2022 года является сборная Швейцарии. Ранее Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии, теннисистки из этих стран были отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг. Российские спортсмены имеют право принимать участие в турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.