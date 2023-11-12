Сборная Канады впервые в истории победила на Кубке Билли Джин Кинг
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Женская сборная Канады по теннису обыграла команду Италии в финале Кубка Билли Джин Кинг, который прошел в испанской Севилье.
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Женская сборная Канады по теннису обыграла команду Италии в финале Кубка Билли Джин Кинг, который прошел в испанской Севилье.
Победу канадкам принесла Лейла Фернандес, обыгравшая во второй одиночной встрече Ясмин Паолини — 6:2, 6:3. Ранее в воскресенье канадка Марина Стакушич обыграла итальянку Мартину Тревизан со счетом 7:5, 6:3.
Теннисистки сборной Канады впервые в истории стали обладательницами Кубка Билли Джин Кинг (ранее — Кубок Федерации).
Победителем турнира 2022 года является сборная Швейцарии. Ранее Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии, теннисистки из этих стран были отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг. Российские спортсмены имеют право принимать участие в турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.