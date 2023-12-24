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24 декабря, источник: Чемпионат.com

«Русская команда» взяла финал! Медведев, Рублёв, Мирра — чемпионы Мировой теннисной лиги

Андрей кричал и матерился, проиграл решающий матч, но победил в овертайме.

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Источник: Кадр из трансляции

В воскресенье, 24 декабря, в Абу-Даби (ОАЭ) состоялась финальная матчевая встреча выставочного командного турнира под названием Мировая теннисная лига (WTL). В решающее противостояние WTL-2023 вышли команды «Иглз» и «Кайтс», или «Орлы» и «Коршуны» соответственно, если по-русски. «Иглз» весь турнир провели в одном составе: россияне Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Мирра Андреева и уроженка Москвы Софья Кенин, представляющая США. Что касается «Кайтс», то они начали турнир в составе Стефанос Циципас (Греция) — Григор Димитров (Болгария) — Арина Соболенко (Беларусь) — Паула Бадоса (Испания). А уже по ходу турнира к ним подключился Ллойд Харрис из ЮАР.

3-й тур группового этапа состоялся в субботу, 23 декабря. Наши «Орлы» сыграли свою матчевую встречу раньше «Коршунов», но на тот момент ещё не знали, будут ли играть в финале. Однако противостояние «Хоукс» и «Кайтс», венчавшее групповой этап, закончилось с «нужным» счётом.

Формат турнира, в котором все четыре команды находятся в одной группе, заведомо означал, что участники финала уже играли друг с другом в группе. «Иглз» и «Кайтс» встречались в первый день турнира, 21 декабря, и тогда победа осталась за «Коршунами», обыгравшими «Орлов» со счётом 27:22.

Финал WTL-2023 начался с микста, в котором Андреева и Медведев противостояли Бадосе и Циципасу, отдыхавшему в пятницу и в субботу. Россияне уверенно вошли в игру, с лёгкостью забирая свои подачи, а в первых двух геймах на приёме упустили по три брейк-пойнта, в том числе по одному — на решающих очках.

В 10-м гейме Мирра и Даниил при 5:4, 40:40 в свою пользу упустили матчбол на приёме — 5:5. А в 12-м гейме наша пара не использовала двойной матчбол на приёме, и пришлось играть тай-брейк. До 5:5 теннисисты добрались с двумя мини-брейками. После этого Бадоса и Циципас взяли свою подачу, а затем и чужую, реализовав первый же матчбол, — 7:6 (7:5) за 49 минут.

В женском парном матче Андреева и Кенин играли с Бадосой и Соболенко. В первых геймах теннисистки регулярно добирались до решающего розыгрыша, который всякий раз оставался за подающими. Особенно обидно Мирре и Софье было в третьем гейме, который Паула и Арина выиграли, уйдя с 0:40 на своей подаче. Затем в игре наступил перелом: Бадоса и Соболенко прибавили и повели 4:1 с брейком. В восьмом гейме, принимая при 5:2, белоруска и испанка упустили двойной матчбол — 5:3.

После этого случился перелом — теперь уже в другую сторону. Нашим «Орлам» — а в данном случае «Орлицам» — удался настоящий камбэк! Андреева и Кенин сделали брейк, выиграв решающее очко (это вновь был матчбол у соперниц), а затем под ноль взяли свой гейм — 5:5. На этом они не остановились и, сделав второй брейк подряд в 11-м гейме (после двойной ошибки в исполнении Соболенко), подали затем на матч — 7:5 за 45 минут. В итоге Мирра и Софья выиграли пять геймов подряд, и общий счёт стал 13:12 в пользу «Орлов».

В мужской «паре» Медведев и Рублёв вышли на корт против Харриса и Димитрова. Здесь долгое время никому не удавалось выйти на брейк-пойнт. А в восьмом гейме россияне взялись за дело всерьёз и, проиграв лишь очко на приёме, оформили брейк — 5:3. После этого Даниил и Андрей подали на сет — 6:3 за 26 минут. И счёт стал 19:15 в пользу «Орлов».

После этого настал черёд одиночных матчей. В женской встрече Кенин играла с Соболенко. В официальных играх белоруска впереди: 3−1. Но тут чуть лучше оказалась уроженка Москвы. В пятом гейме Софья первой добилась брейка, выиграв решающее очко, после чего под ноль взяла свою подачу — 4:2. В девятом гейме Кенин, принимая при 5:3 в свою пользу, отдала матчбол на решающем розыгрыше — 5:4. А в 10-м подала на матч — 6:4 за 32 минуты. И счёт стал 25:19 в пользу «Орлов».

Наконец, программу всего турнира закрывали Рублёв и Димитров. В официальных играх небольшой перевес был на стороне россиянина: 4−3. При этом в первый день WTL-2023 россиянин обыграл болгарина со счётом 6:3. В этой встрече Андрей сразу же взял свой гейм на решающем очке, после чего сделал брейк — 2:0. Но потом в его игре случился небольшой провал, и Григор забрал четыре гейма подряд — 4:2. Ключевой момент в этом отрезке был в четвёртом гейме, когда Рублёв, принимая, проиграл решающее очко, и вместо 3:1 получилось 2:2.

В девятом гейме Димитров, принимая при 5:3, реализовал первый же матчбол — 6:3. Счёт стал 28:25 в пользу «Орлов», но это было ещё не всё, так как последний матч выиграла команда, уступавшая в счёте. В соответствии с регламентом был назначен овертайм, в котором Рублёву, который изрядно нервничал, кричал и матерился, нужно было успеть выиграть всего один гейм, пока его не догнал Димитров (то есть не позволить Григору взять три гейма подряд). Первый гейм в овертайме болгарин, подавая, взял, однако следом то же самое сделал россиянин, закончив эйсом, и матч, а вместе с ним и турнир, закончился — 6:3, 1:1 за 37 минут.

«Иглз» — «Кайтс» — 29:26

  • Андреева/Медведев — Бадоса/Циципас — 6:7 (5:7).
  • Андреева/Кенин — Соболенко/Бадоса — 7:5.
  • Медведев/Рублёв — Харрис/Димитров — 6:3.
  • Кенин — Соболенко — 6:4.
  • Рублёв — Димитров — 3:6, 1:1.

Таким образом, чемпионами турнира стали «Иглз», а второе место заняли «Кайтс». «Фэлконс» и «Хоукс», не вышедшие из группы, стали третьими и четвёртыми соответственно.

Напомним, ранее в декабре Андрей Рублёв принял участие в финале серии выставочных турниров Ultimate Tennis Showdown (UTS). Там он устроил скандал в полуфинале.

Александр Насонов

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