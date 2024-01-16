Елена Рыбакина сделала камбэк и стартовала с победы на Australian Open

В матче первого круга Рыбакина встречалась с экс-первой ракеткой мира Каролиной Плишковой (38-е место в рейтинге WTA) из Чехии. По ходу первой партии казахстанка уступала 0:2, но сумела отыграться и перевести игру до тай-брейка. Там Елена уступала 0:3 и 3:6, но в итоге вырвала победу 7:6 (8:6).
Во втором сете Рыбакина действовала уже более уверенно и довела матч до победы — 6:4.
До этого Рыбакина и Плишкова встречались между собой трижды и все три матча выиграла казахстанка. Теперь счет в очном противостоянии 4−0 в пользу казахстанки.
В матче второго круга Australian Open Рыбакина сыграет с 57- ракеткой мира Анной Блинковой из России.
Ранее Казахстан потерял двух теннисистов на Australian Open-2024 в одиночном разряде. Так, с турнира вылетела Юлия Путинцева, которая в первом круге сенсационно уступила дебютантке из России Анастасии Захаровой со счетом 6:2, 0:6, 3:6. Отметим, что 21-летняя Захарова занимает 190-е место в рейтинге WTA, а Путинцева идет на 64-й позиции в мировом рейтинге.
А первая ракетка Казахстана Александр Бублик, занимающий 27-е место в рейтинге ATP, на старте уступил 137-й ракетке мира Сумиту Нагалу из Индии (4:6, 2:6, 6:7), который пробился в основную сетку через квалификацию.