Рыбакина оценила победный старт на Australian Open
Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала победный старт на Australian Open, сообщают Vesti.kz.
Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала победный старт на Australian Open, сообщают Vesti.kz.
В матче первого круга Рыбакина обыграла экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову (38-е место в рейтинге WTA) из Чехии — 7:6 (8:6), 6:4.
"Очень тяжелый матч, против Каролины всегда нелегко. Сегодня у нее был большой процент на первой подаче, так что было непросто, особенно на тай-брейке. Рада, что в итоге смогла выиграть первый сет. Во втором было чуть легче. Хорошая победа, особенно для первого раунда.
В Брисбене я здорово начала, условия там мне хорошо подходили. Очень рада, что взяла титул. Знала, что это только начало. Каждый день разный, так что мне надо продолжать работать. С точки зрения физики и здоровья я сейчас чувствую себя отлично", — заявила Рыбакина на пресс-конференции после матча.
В матче второго круга Australian Open Рыбакина сыграет с 57- ракеткой мира Анной Блинковой из России.