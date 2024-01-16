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19:22 (мск), источник: Vesti.kz

Рыбакина оценила победный старт на Australian Open

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала победный старт на Australian Open, сообщают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

В матче первого круга Рыбакина обыграла экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову (38-е место в рейтинге WTA) из Чехии — 7:6 (8:6), 6:4.

"Очень тяжелый матч, против Каролины всегда нелегко. Сегодня у нее был большой процент на первой подаче, так что было непросто, особенно на тай-брейке. Рада, что в итоге смогла выиграть первый сет. Во втором было чуть легче. Хорошая победа, особенно для первого раунда.

В Брисбене я здорово начала, условия там мне хорошо подходили. Очень рада, что взяла титул. Знала, что это только начало. Каждый день разный, так что мне надо продолжать работать. С точки зрения физики и здоровья я сейчас чувствую себя отлично", — заявила Рыбакина на пресс-конференции после матча.

В матче второго круга Australian Open Рыбакина сыграет с 57- ракеткой мира Анной Блинковой из России.

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