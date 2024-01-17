Мария Тимофеева обыграла Каролину Возняцки и вышла в третий круг Australian Open — 2024
170-я ракетка мира Мария Тимофеева вышла в третий круг теннисного турнира Australian Open в Мельбурне (Австралия).
170-я ракетка мира Мария Тимофеева вышла в третий круг теннисного турнира Australian Open в Мельбурне (Австралия).
В матче второго круга россиянка со счётом 1:6, 6:4, 6:1 обыграла 252-ю ракетку мира датчанку Каролину Возняцки. Встреча теннисисток продолжалась 2 часа 22 минуты. Тимофеева сделала один эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Возняцки 0 эйсов, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов.
В следующем раунде Тимофеева сыграет с победительницей пары Алина Корнеева (Россия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).
Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, а призовой фонд составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победительницей соревнований стала Арина Соболенко, которая обыграла в финале Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.