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17 января, источник: Чемпионат.com

Мария Тимофеева обыграла Каролину Возняцки и вышла в третий круг Australian Open — 2024

170-я ракетка мира Мария Тимофеева вышла в третий круг теннисного турнира Australian Open в Мельбурне (Австралия).

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Источник: Reuters

В матче второго круга россиянка со счётом 1:6, 6:4, 6:1 обыграла 252-ю ракетку мира датчанку Каролину Возняцки. Встреча теннисисток продолжалась 2 часа 22 минуты. Тимофеева сделала один эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Возняцки 0 эйсов, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов.

В следующем раунде Тимофеева сыграет с победительницей пары Алина Корнеева (Россия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, а призовой фонд составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победительницей соревнований стала Арина Соболенко, которая обыграла в финале Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

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