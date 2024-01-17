Павлюченкова не сумела выйти в третий круг Australian Open

СИДНЕЙ, 17 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила испанке Пауле Бадосе в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Бадосы, не имеющей номера посева на турнире. У Павлюченковой также не было номера посева. В третьем круге Бадоса сыграет с представительницей США Амандой Анисимовой.

Павлюченковой 32 года, она занимает 46-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету россиянки 12 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции 2021 года, в том же году теннисистка стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе российской команды выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Бадосе 26 лет, в рейтинге WTA она занимает 100-ю позицию, на ее счету три титула под эгидой организации. Лучшим результатом испанки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года.