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11:15 (мск), источник: ТАСС

Павлюченкова не сумела выйти в третий круг Australian Open

Россиянка уступила испанке Пауле Бадосе.

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Источник: Reuters

СИДНЕЙ, 17 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила испанке Пауле Бадосе в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Бадосы, не имеющей номера посева на турнире. У Павлюченковой также не было номера посева. В третьем круге Бадоса сыграет с представительницей США Амандой Анисимовой.

Павлюченковой 32 года, она занимает 46-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету россиянки 12 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции 2021 года, в том же году теннисистка стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе российской команды выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Бадосе 26 лет, в рейтинге WTA она занимает 100-ю позицию, на ее счету три титула под эгидой организации. Лучшим результатом испанки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии «хард». Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира — более $57,8 млн. Действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко. Мария Шарапова — единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).

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