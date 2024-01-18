Азаренко вышла в третий круг Australian Open

Азаренко вышла в третий круг Australian Open

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.