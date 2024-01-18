Азаренко вышла в третий круг Australian Open
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.
В матче второго круга турнира Азаренко, посеянная под 18-м номером, обыграла представительницу Дании Клару Таусон со счетом 6:4, 3:6, 6:2. Спортсменки провели на корте 2 часа 15 минут.
В следующей стадии турнира Азаренко встретится с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко (11-й номер посева), которая в матче второго круга турнира обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович — 6:0, 3:6, 6:4.