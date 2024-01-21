Соболенко вышла в четвертьфинал Australian Open
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне.
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне.
В матче четвертого круга турнира Соболенко, посеянная под вторым номером, обыграла американку Аманду Анисимову со счетом 6:3, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час 10 минут.
В матче за выход в полуфинал первого в сезоне турнира Большого шлема вторая ракетка мира встретится с победительницей матча между россиянкой Миррой Андреевой и чешкой Барборой Крейчиковой (9-й номер посева).