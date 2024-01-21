Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.
В матче четвертого круга Джокович, посеянный под первым номером, обыграл француза Адриана Маннарино (20-й номер посева) со счетом 6:0, 6:0, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 46 минут.
В матче за выход в полуфинал турнира первая ракетка мира сыграет против победителя матча Тейлор Фриц (США, 12) — Стефанос Циципас (Греция, 7).
Джокович — 24-кратный победитель турниров Большого шлема, 10-кратный и действующий чемпион Australian Open, оба показателя рекордные.