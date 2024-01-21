Россиянка Тимофеева вылетела с Australian Open
В четвертом круге она проиграла украинской спортсменке Марте Костюк со счетом 2:6, 1:6.
В четвертом круге она проиграла украинской спортсменке Марте Костюк со счетом 2:6, 1:6.
На корте теннисистки провели 1 час и 16 минут. После матча россиянка и украинка не пожали друг другу руки.
В следующем круге Костюк сыграет с американкой Кори Гауфф.
Днем ранее действующая первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек проиграла 19-летней чешке Линде Носковой в матче третьего круга Australian Open, проходящего в Мельбурне.