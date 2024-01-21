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10:17 (мск), источник: Известия

Россиянка Тимофеева вылетела с Australian Open

В четвертом круге она проиграла украинской спортсменке Марте Костюк со счетом 2:6, 1:6.

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Источник: Reuters

На корте теннисистки провели 1 час и 16 минут. После матча россиянка и украинка не пожали друг другу руки.

В следующем круге Костюк сыграет с американкой Кори Гауфф.

Днем ранее действующая первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек проиграла 19-летней чешке Линде Носковой в матче третьего круга Australian Open, проходящего в Мельбурне.

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