Соболенко: «Чувствую себя намного сильнее, чем в прошлом году»

«Очень довольна своим уровне, рада, что вышла в следующий круг. Аманда — непростой соперник, у нас с ней постоянно тяжелые матчи, так что я рада, что смогла выиграть в двух сетах.



Чувствую себя намного сильнее, чем в прошлом году. Надеюсь, что продолжу в том же духе», — сказала Соболенко на пресс-конференции.