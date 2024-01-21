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14:45 (мск), источник: Sport24

Соболенко: «Чувствую себя намного сильнее, чем в прошлом году»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала свою победу над американкой Амандой Анисимовой в матче 4-го круга Australian Open.

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Источник: AP 2023

«Очень довольна своим уровне, рада, что вышла в следующий круг. Аманда — непростой соперник, у нас с ней постоянно тяжелые матчи, так что я рада, что смогла выиграть в двух сетах.

Чувствую себя намного сильнее, чем в прошлом году. Надеюсь, что продолжу в том же духе», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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