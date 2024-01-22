Лучший русский теннисист не дает скучать австралийской публике. Удивил всех, включая себя

В прошлом году Даниил Медведев сенсационно вылетел с Australian Open рано — в 3-м круге.

Нынешний сезон в Мельбурне начинается для россиянина гораздо лучше. Не без проблем на первом для себя турнире в 2024-м он добрался до 4-го круга.

Ожидалось, что Медведев сыграет с Григором Димитровым из Болгарии, но тот сенсационны вылетел. Тому виной — 69-й номер мирового рейтинга Нуну Боржес. Португалец без титулов ATP в личке, без далеких проходов по сетке на ТБШ поразил Австралию, но вряд ли испугал Медведева. Все предпочтения в их встрече отдавались Даниилу.

В первом сете сразу же стала видна разница в классе. Медведев круто подавал и старался безошибочно действовать в розыгрышах. Боржес же нервничал, поэтому штамповал невынужденные. За партию их набралось 16 (у Медведева было 8). Для успеха на старте Медведеву хватило одного брейка. В шестом гейме португалец дал двойную и пару раз ошибся у сетки — 2:4. На сет Даниил подал не сразу, но подачи выручили — 6:3.

Во второй партии с Боржесом пришлось повозиться. Португалец успокоился и начал пробовать разные варианты игры против Медведева. Укороченные удары и выходы к сетке сработали. Нуну смог даже брейкануть, но сам для этого ничего не сделал — Медведев наошибался. Это, правда, не дало ему никакого преимущества, потому что брейк был ответом на свою забранную подачу россиянином. Единственное, что удалось Боржесу — затянуть россиянина на тай-брейк. Там соперник рассыпался (4:7) и задел Медведева лишь увеличился — 2:0 по партиям.

Третий сет начался с обмена подачами, а потом Медведев заиграл идеально и должен был все завершать — 5:2. Но дальше случилось невообразимое. Даня вышел подавать на матч и удивил всех. Россиянин неожиданно позволил португальцу сделать брейк, а потом проиграл еще 4 гейма подряд. Португалец обводил оппонента у сетки, иногда выдавал хорошие подачи. Медведев же торопился и из-за этого бил в аут, а также давал двойные. Разговор с тренером не помог. На матч Даниил так и не подал — 5:7. Необъяснимый провал.

Хорошо, что прикол не затянулся и не обратился в серьезные проблемы. Во время паузы Медведев пересобрался и показал то, что должен был, когда вышел подавать на матч в третьей партии. Он не давал бороться Боржесу на своих подачах и стал более сконцентрирован в розыгрышах. Россиянин справлялся и с укороченными, и у сетки, и с перестрелками на задней линии. Итог: 6:1 в пользу Медведева.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240287&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В четвертьфинале россиянина будет ждать Хуберт Хуркач из Польши, один из самых противных соперников для самого Дани.