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08:57 (мск), источник: Московский комсомолец

Гауфф победила Костюк и стала первой полуфиналисткой Australian Open

Американская теннисистка Кори Гауфф пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, победив в четвертьфинальном матче представительницу Украины Марту Костюк со счетом 2−1 (7:6, 6:7, 6:2).

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Источник: AP 2023

Продолжительность игры составила 3 часа 7 минут. Гауфф — четвертая ракетка мира. Костюк занимает 37-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

За выход в финал Australian Open Гауфф, посеянная на турнире под четвертым номером, поспорит с победительницей встречи между чешской спортсменкой Барборой Крейчиковой, имеющей 9-й номер посева, и второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

Открытый чемпионат Австралии, первый в сезоне турнир серии «Большого шлема» проходит в Мельбурне на кортах с покрытием «хард» с 14 по 27 января. Действующей победительницей является Соболенко.

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