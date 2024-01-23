Гауфф победила Костюк и стала первой полуфиналисткой Australian Open

За выход в финал Australian Open Гауфф, посеянная на турнире под четвертым номером, поспорит с победительницей встречи между чешской спортсменкой Барборой Крейчиковой, имеющей 9-й номер посева, и второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.