Гауфф победила Костюк и стала первой полуфиналисткой Australian Open

Продолжительность игры составила 3 часа 7 минут. Гауфф — четвертая ракетка мира. Костюк занимает 37-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
За выход в финал Australian Open Гауфф, посеянная на турнире под четвертым номером, поспорит с победительницей встречи между чешской спортсменкой Барборой Крейчиковой, имеющей 9-й номер посева, и второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.
Открытый чемпионат Австралии, первый в сезоне турнир серии «Большого шлема» проходит в Мельбурне на кортах с покрытием «хард» с 14 по 27 января. Действующей победительницей является Соболенко.