Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Спартак
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Сан-Хосе
Б
34
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Чикаго
20
Хоккей. НХЛ
24.01
Детройт
Даллас
Хоккей. НХЛ
24.01
Монреаль
Оттава
Хоккей. НХЛ
24.01
Филадельфия
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Питтсбург
52
Хоккей. НХЛ
24.01
Айлендерс
Вегас
Хоккей. НХЛ
24.01
Миннесота
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Флорида
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Виннипег
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Вегас
ОТ
65
Все события
Фоторепортажи
21Команда фигуриста Козловского выиграла ЧР по прыжкам
12Рождественская победа Андрея Рублева
14:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Соболенко прокомментировала победу над Крейчиковой в четвертьфинале AO-2024

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о победе над чешской спортсменкой Барборой Крейчиковой в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024.

Наверх
Источник: AP 2023

«Это платье выбрал для меня Nike, но оно мне нравится. Считаю, я показала великолепный теннис. Надо продолжать играть так же или даже лучше. Спасибо за атмосферу! Знаю, все ждали следующего матча, но всё равно спасибо за атмосферу, мне она очень понравилась. Напомнило атмосферу прошлогоднего финала. Спасибо вам огромное!

Почему я так здорово играю в Австралии? Не знаю, может, потому что в моей команде много австралийцев? Да нет, ребят, это всё из-за вас, из-за атмосферы. Мне кажется, здесь просто лучше всего меня поддерживают.

Как удаётся стабильно доходить до полуфиналов “Шлемов”? За счёт упорной работы. Я столько пахала в прошлом году, на этой предсезонке. Всё дело в работе, надо выкладываться на тренировках, чтобы как можно лучше подготовиться к матчам», — сказала Соболенко после матча.

 11-кратный чемпион России в составе ЦСКА дисквалифицирован за кокаин
Бурная реакция мировых СМИ на сенсационную победу юной Андреевой
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь