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06:45 (мск), источник: Чемпионат.com

93-я ракетка мира Ястремcкая обыграла Носкову и пробилась в полуфинал Australian Open

Занимающая 93-ю строчку рейтинга WTA украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в ½ финала Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде.

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Источник: AFP 2023

В матче ¼ финала Ястремская переиграла в двух сетах 50-ю ракетку мира Линду Носкову из Чехии (6:3, 6:4).

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. Даяна трижды подала навылет при трёх двойных ошибках, 21 раз ошиблась невынужденно и реализовала три брейк-пойнта из пяти. Носкова при четырёх эйсах допустила две двойных ошибки и 21 невынужденную с реализацией брейк-пойнтов один из трёх.

В полуфинале Ястремская встретится с победителем матча между 75-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской и посеянной на Australian Open −2024 под 12-м номером китаянкой Чжэн Циньвэнь, имеющей 15-й номер в мировом рейтинге.

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