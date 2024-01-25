«Буду готова биться и не психовать». Соболенко — о выходе в финал АО

Арина Соболенко обыграла Кори Гауфф в двух сетах и стала второй теннисисткой в ХХI веке после Виктории Азаренко, вышедшей в три и более финалов подряд на хардовых турнирах «Большого шлема» в женском одиночном разряде. После матча Арина сказала, что спокойна перед своим третьим финалом «Шлемов» и будет полностью готова биться и не психовать.

«Мысленно уже отпустила первый сет. Думала — ладно, надо побороться в следующем»

— Невероятный матч. Она — великолепный игрок, с ней у нас всегда тяжёлые битвы. Главным стало то, что я смогла сохранять концентрацию несмотря ни на что. Какой бы ни был счёт, я продолжала биться, старалась изо всех сил. Конечно, безумно счастлива выйти в ещё один финал «Большого шлема». Надеюсь, в этот раз получится чуть лучше, чем в прошлый (улыбается).

— Что сегодня было иначе, чем в Нью-Йорке?

— В Нью-Йорке я играла немного пассивно, не так сильно на неё давила. То есть в первом сете давила, а затем сбавила и пробовала проводить с ней затяжные розыгрыши, и это не очень сработало.

Я всю предсезонку работала над ударами на выходе к сетке, чтобы завершать розыгрыш у сетки. Очень довольна, что смогла сделать это сегодня на корте. Думаю, в этом и есть отличие между двумя матчами.

— Вы вели 5:2 в первом сете, она смогла вернуться в игру, подавала на сет. Как вам удалось сохранить хладнокровие и закрыть этот сет?

— Если честно, мысленно уже отпустила этот сет. Думала — ладно, надо будет в следующем побороться. Но, какой бы ни был счёт, я продолжала стараться изо всех сил и биться. Даже при счёте 5:6 и 0:30 на её подаче я думала — сделаю всё, что могу, постараюсь остаться в игре, а затем буду биться за этот сет.

— Тяжело играть с кем-то, когда последнее воспоминание об этом сопернике не самое приятное и вы снова встречаетесь на большом стадионе?

— Не скажу, что последнее воспоминание было плохим. Мы играли в финале «Большого шлема». У меня были шансы, но тогда выиграла она.

В любом случае не назову это воспоминание очень плохим. Да, я проиграла, но это стало для меня дополнительной мотивацией.

«Эмоционально буду готова биться в финале. Не психовать»

— Чаще всего чемпионы здесь даже близко не подбираются к защите титула. Вы впервые защищаете титул «Большого шлема», расскажите об этом опыте? Гордитесь тем, что снова вышли в финал?

— Конечно, это тяжело, но в худшем случае ты проиграешь и на следующий год будет нечего защищать (улыбается). Не скажу, что я игнорирую давление, просто смещаю фокус, и пока что это работает. Остался ещё один матч, и я сделаю всё возможное.

— Для вас это уже третий финал «Большого шлема», а для соперницы будет первый. Какое преимущество видите в этом?

— Эмоционально я буду готова биться. Не психовать. Когда для тебя это первый финал, у тебя много эмоций, ты можешь слишком торопиться. А когда третий, думаешь — ладно, это финал, это нормально. Просто ещё один матч. Абстрагируешься от остального и фокусируешься только на своей игре. Вот и всё.

— Вы действительно так спокойны, как кажетесь? Насколько опыт помогает на поздних стадиях турнира?

— Да, вполне спокойна. Я действующий чемпион, худшее, что может случиться — проиграю турнир и в следующем году надо будет меньше очков защищать. Вот и всё.

Это помогает мне сохранять концентрацию и стараться как можно лучше играть в каждом матче, не думая о защите чего бы то ни было.

«Чжэн показывает великолепный теннис. С ней будет отличная битва»

— Какие вызовы могут поставить ваши потенциальные соперницы по финалу?

— Если будет Ястремская, то мы много с ней играли. Она великолепный игрок и заслуживает быть в финале. В ней есть бойцовский дух, она всегда бьётся за каждое очко. То, что вне корта, для меня неважно. Чувствую, что она меня уважает как игрока. А остальное неважно. С удовольствием проведу с ней ещё одну классную битву.

Если будет Чжэн, то с ней мы играли только один раз, но часто тренировались вместе. Здесь перед турниром тоже тренировались. Очень приятная девушка, и она показывает здесь великолепный теннис. Если в финал выйдет она, будет отличная битва.

— С Чжэн вы играли в четвертьфинале US Open. В понедельник она войдет в топ-10. Что делает её уникальной?

— У неё очень тяжёлый форхенд. А ещё она здорово двигается, бьётся за каждое очко. Думаю, форхенд — её лучший удар. Очень сильный. Она показывает великолепный теннис, оказывает давление на соперников, действует очень агрессивно. Поэтому она и будет в топ-10.

— После матча вы говорили о том, что раньше вас здесь практически не поддерживали. Сегодня люди болели за Коко. Если трибуны против вас, это сказывается на вас ментально или ещё сильнее мотивирует?

— Это на самом деле сильно меня мотивирует. Но на US Open люди с катушек слетели. Это мотивирует, но иногда начинает очень раздражать, когда кричат во время розыгрыша. Я это понимаю, это совершенно нормально, они поддерживают своего игрока.