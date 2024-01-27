Белоруска Соболенко защитила титул чемпионки Australian Open
Вторая ракетка мира в финальном матче победила 21-летнюю китаянку Чжэн Циньвэнь. Соболенко за весь турнир в Австралии не проиграла ни одного сета.
Вторая ракетка мира в финальном матче победила 21-летнюю китаянку Чжэн Циньвэнь. Соболенко за весь турнир в Австралии не проиграла ни одного сета.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
В финальном матче 25-летняя Соболенко, посеянная на турнире под вторым номером, обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь, 15-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:2.
Белорусская теннисистка не проиграла в Австралии ни одного сета за весь турнир.
Соболенко защитила свой титул на Australian Open. В прошлом году белоруска обыграла в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
Соболенко является второй ракеткой мира. На счету белорусской теннисистки 13 титулов WTA. Она третий раз играла в финале турнира «Большого шлема», в 2023 году Соболенко в решающем матче US Open уступила американке Кори Гауфф.
На счету 21-летней Чжэн Циньвэнь два титула WTA. Ранее на турнирах «Большого шлема» ее лучшей результат был четвертьфинал на US Open в 2023 году.
Лучшая из россиянок Анна Калинская дошла на Australian Open до ¼ финала, где уступила Чжэн Циньвэнь.
Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн. В финальном матче в мужском одиночном разряде сыграют россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер.