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14:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Арина Соболенко эмоционально прокомментировала победу на Australian Open — 2024

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко прокомментировала победу на Открытом чемпионате Австралии — 2024.

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«Поздравляю Чжэн с невероятным турниром. Знаю, что проигрывать в финале очень тяжело, но ты такой невероятный игрок и такая молодая. У тебя ещё будет много финалов, и ты это сделаешь. Поздравляю тебя и твою команду с потрясающим турниром.

Спасибо организаторам, всем, кто помогал мне в эти две недели. Я и представить не могла, что ещё раз подниму этот трофей. Это невероятное ощущение, у меня нет слов.

Как обычно, моя речь будет странной. Это не моя суперсила, но я постараюсь. Команда! Вау! Ребята, я вас немного напрягла после финала в Брисбене. В этом финале у меня вышло чуть лучше. Спасибо, что всегда остаётесь на моей стороне, несмотря ни на что. Без вас я бы не смогла столько достичь в этом спорте. Спасибо огромное за всё, что делаете для меня. Но без меня вы бы тоже не были так хороши! Примите этот факт (улыбается).

Я никогда раньше не упоминала семью в победных речах, а на самом деле должна сказать им огромное спасибо за всё, что они сделали для меня. Мне на английском продолжать, они же не поймут? Ладно, надеюсь, им переведут (смеётся). Я очень вас люблю, вы — моя главная мотивация. Всё, что я делаю, я делаю для вас. Люблю вас и очень скучаю. Спасибо, ребята!

Спасибо болельщикам за такую поддержку, я обожаю играть перед вами. Вы делаете это место особенным. Очень вас люблю и уже жду, когда вернусь сюда», — сказала Соболенко на церемонии награждения.

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