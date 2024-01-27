Соболенко выиграла Australian Open по-королевски. Белоруска готова снова стать первой ракеткой мира

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Теннис. Australian Open 2024. Финал

Женщины

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 12) — 6:3, 6:2.

Сверхуверенной победой Арины Соболенко из Белоруссии завершился финал Australian Open в женском одиночном разряде. Арина проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь всего пять геймов. Мало того, за весь австралийский турнир «Большого шлема» она не отдала ни одного сета, с блеском защитив прошлогодний титул. И пусть Соболенко по-прежнему отстает от Иги Свентек из Польши в рейтинге WTA, с такой игрой ей вполне по силам вернуться на самую вершину.

Титул в ураганном стиле

Надо признать, Арина перед финалом считалась явным фаворитом. Она гораздо выше китаянки располагалась в рейтинге (пусть та после нынешнего турнира в Мельбурне и ворвется в топ-10), куда опытнее, а уровень ее игры более чем впечатляет. При этом для белоруски этот финал «Большого шлема» стал всего лишь третьим в карьере — до этого были победа на Australian Open 2023 над Еленой Рыбакиной из Казахстана и поражение в финале US Open 2023 от американки Кори Гауфф. В матче с Гауфф в Нью-Йорке Арина, по сути, проиграла сама себе — после уверенной победы в стартовой партии она «зажалась», стала нервничать и сорить ошибками, что и стоило ей трофея.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240328&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Что ж, на сей раз Соболенко не повторила ошибок предыдущего финала «Большого шлема». На протяжении всего турнира она буквально сметала оппоненток с корта — играла настолько уверенно и мощно, что не давала усомниться в своем превосходстве. За весь турнир в семи играх она проиграла в общей сложности всего 31 гейм! Поверьте, это удивительный показатель. Пожалуй, только Гауфф оказала ей более-менее серьезное сопротивление — даже вела 6:5 и 30:0 на подаче в стартовой партии. Но ментально сейчас Арина настолько хороша, что сломала игру даже упорной Кори, победив 7:6, 6:4. Что же касается финала, то пять проигранных геймов — это ее фишка на данном турнире. С учетом решающего матча столько геймов она отдала в Мельбурне в четырех встречах из семи. Впрочем, не забудем и «баранку», которая она повесила украинке Лесе Цуренко, выиграв у нее 6:0, 6:0.

Надо возвращать лидерство в рейтинге

В чем преимущество Соболенко над соперницами? Прежде всего, в тотальной атакующей игре. Раньше порой Арина по ходу встреч начинала сомневаться в своем «плане А», пытаться смягчать игру, а от того только ошибалась еще больше, теряла настрой, ритм и чувствовала себя не в своей тарелке. Так, кстати, случилось в начале января в Аделаиде, когда белоруска в финале неожиданно потерпела разгромное поражение от Рыбакиной, взяв лишь три гейма. Но в Мельбурне она доказала, что умеет делать работу над ошибками. С приема она мощно атаковала как справа, так и слева, подавала под 190 км в час и сразу же реализовывала выигрышные ситуации, не обращая внимания на редкие ошибки. Она демонстрировала ураганную мощь, деморализуя соперниц.

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Пусть ранние вылеты Свентек и Рыбакиной ей помогли, но Ига и Елена в первых кругах Открытого чемпионата Австралии выглядели куда бледнее Соболенко. И их поражения (особенно, Свентек) вытекали из логики игры. Осечками фаворитов в верхней части сетки воспользовалась Чжэн, которую уже многие начали сравнивать со знаменитой соотечественницей Ли На. Но в плане опыта и мастерства 21-летняя Чжэн Циньвэнь еще выглядит куда более сырой, чем 25-летняя Соболенко. Что и показал ход финального матча.

В первом сете белоруска сразу сделала брейк, а при 2:0 отыгралась на своей подаче с 0:40. Циньвэнь, конечно, порой пробивала навылет, но куда чаще не справлялась со скоростью ударов оппонентки. Так что ей еще повезло, что в стартовой партии обошлось только одним брейком. Во втором сете Арина также сразу взяла подачу соперницы. При 3:1 ей вновь это удалось. Легкая нервозность проявилась только при 5:2, когда Соболенко не реализовала тройной матчбол, затем еще однажды упустила шанс одним ударом стать чемпионкой Australian Open. Был даже брейк-пойнт, который, впрочем, удалось отыграть эйсом. В итоге Арина справилась с нервами и с пятого матчбола поставила точку в гейме, сете, матче и турнире.

Таким образом, Соболенко стала первой с 2013 года теннисисткой, защитившей титул на Открытом чемпионате Австралии. Любопытно, что в прошлый раз это удалось ее соотечественнице Виктории Азаренко. В рейтинге Арина отстает от Свентек на 865 очков — это отнюдь не пропасть. Мало того, в ближайшие несколько недель у Иги сгорят очки за титул в Дохе и финал в Дубае, и по баллам Соболенко и Свентек сравняются. Так что не исключено, что уже в феврале Арина снова (после US Open 2023 и до окончания Итогового турнира WTA она уже лидировала) станет теннисисткой № 1 в мире. И это будет вполне заслуженно.