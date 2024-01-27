Российский теннисист будет выступать за Казахстан со следующей недели

Шевченко 23 года, он располагается на 48-й строчке мирового рейтинга, что является его лучшим результатом в карьере.

«Со следующей недели я буду представлять на корте Казахстан. Я очень горд по этому поводу. Мне не терпится выйти на корт и постараться создать для себя и страны незабываемые моменты», — написал Шевченко в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).