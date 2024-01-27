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16:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский теннисист будет выступать за Казахстан со следующей недели

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российский теннисист Александр Шевченко объявил, что со следующей недели будет представлять Казахстан.

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Источник: AP 2023

Шевченко 23 года, он располагается на 48-й строчке мирового рейтинга, что является его лучшим результатом в карьере.

«Со следующей недели я буду представлять на корте Казахстан. Я очень горд по этому поводу. Мне не терпится выйти на корт и постараться создать для себя и страны незабываемые моменты», — написал Шевченко в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

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