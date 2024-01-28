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15:49 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру в финале Australian Open

Российский теннисист вел со счетом 2−0 по сетам.

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Источник: Reuters

СИДНЕЙ, 28 января. /ТАСС/. Первая ракетка России Даниил Медведев уступил итальянскому теннисисту Яннику Синнеру в финальном матче Australian Open. Соревнования проходили в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 в пользу Синнера, посеянного на турнире под четвертым номером. Медведев получил третий номер посева. По ходу турнира итальянец обыграл россиянина Андрея Рублева, его соотечественника Карена Хачанова, лидера мирового рейтинга и действующего на тот момент победителя турнира серба Новака Джоковича. До финала Синнер проиграл лишь один сет за шесть матчей, уступив в полуфинале Джоковичу на тай-брейке.

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Синнер стал лишь третьим итальянцем, который смог победить на турнире Большого шлема и вторым — в Открытую эру (с 1968 года, когда перестало существовать разделение любительского и профессионального тенниса). Ранее его соотечественники добивались триумфа на Roland Garros — ими были Никола Пьетранджели (1959, 1960) и Адриано Панатта (1976). Пьетранджели еще дважды доходил на данном турнире до финала (1961, 1964), из итальянцев в решающих матчах турниров Большого шлема также играли Джордижо ди Стефани (Roland Garros, 1932) и Маттео Берреттини (Уимблдон, 2021).

Медведев в шестой раз за карьеру дошел до финала турнира Большого шлема, но сумел победить лишь однажды — на US Open в 2021 году. До этого россиянин дважды доходил до финала Australian Open, тогда он проиграл Джоковичу (2021 год) и бывшей первой ракетке мира Рафаэлю Надалю (2022), ведя у испанца 2−0 по сетам. Также Медведев уступил Надалю (2019) и Джоковичу (2023) в решающих матчах US Open.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов под эгидой организации. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Синнеру 22 года, он является четвертой ракеткой мира. На его счету теперь 11 титулов ATP. Ранее лучшим достижением Синнера на турнирах Большого шлема был выход в полуфинал Уимблдона в 2023 году. В том же году спортсмен выиграл Кубок Дэвиса в составе сборной Италии.

Об Открытом чемпионате Австралии

Открытый чемпионат Австралии проходил с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии «хард», призовой фонд составил более $57,8 млн. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир ранее выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005). В женском одиночном разряде представитель России праздновал победу лишь однажды — Мария Шарапова (2008).
Следующий турнир Большого шлема пройдет во Франции. Он пройдет на грунтовом покрытии на кортах в Париже с 26 мая по 9 июня. Действующим победителем турнира является Джокович.

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