Как же так?! Медведев вел 2:0 по сетам, но драматично проиграл финал AO Синнеру

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В воскресенье, 28 января, состоялся финал Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде. Из верхней половины сетки до решающего противостояния добрался 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер, посеянный под четвёртым номером. В первых пяти матчах на турнире Синнер не отдал соперникам ни одного сета. И лишь в полуфинале с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем пришлось играть четыре партии.

Соперником Синнера по финалу стал чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, третий номер посева. Путь Медведева к решающему матчу оказался гораздо тяжелее. Россиянин провёл целых три пятисетовика, причём дважды ему приходилось отыгрываться с 0:2 по партиям: во втором круге с Эмилем Руусувуори и в полуфинале с Александром Зверевым. Вот и получилось, что Даниил перед финалом с Янником провёл гораздо больше времени на корте: 20 часов 33 минуты против 14 часов 44 минут у соперника.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240345&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

До недавнего времени Синнер был настоящим «клиентом» Медведева. Россиянин выиграл у итальянца первые шесть встреч. Но затем потерпел три поражения подряд. В 2023-м соперники пять раз играли друг с другом: финалы Роттердама и Майами забрал Даниил, а решающие матчи в Пекине, в Вене и полуфинал Итогового чемпионата ATP остались за Янником.

Что говорили участники финала перед матчем

Синнер первым выиграл свой полуфинал и потому ещё не знал, кто будет его соперником. «Даже не знаю, что сказать. Приехал сюда, провёл несколько выставочных матчей, старался как можно лучше подготовиться. Уверенность, которая идёт ещё с концовки прошлого сезона, подогревала веру, что я могу играть против лучших игроков мира.



Мой первый финал, посмотрим, как он сложится. Выйду на корт с улыбкой и постараюсь сделать всё возможное», — сказал Янник на корте после победы.

Медведев же подробно разобрал три поражения в последних трёх матчах с Синнером и заверил, что будет сражаться на все сто. «Что изменилось в последних трёх матчах с ним? На мой взгляд, тактически особых изменений не было в этих трёх матчах. Он чаще подавал с выходом к сетке, играл чуть более агрессивно, но в то же время он так со всеми играет. Он просто стал лучше играть. Все эти три матча были тяжёлыми. Два тай-брейка и два трёхсетовика. У меня было много шансов. Но это всё было в концовке сезона, когда я уже был не в стопроцентной форме, хоть и играл хорошо. Но я был готов где-то на 97 или 96 процентов, а против него надо быть готовым на сто процентов.



Он играет лучше, чем раньше. Думаю, это началось с его победы в Канаде, а в конце сезона он вообще заиграл на совершенно другом уровне. Если я хочу его обыграть, мне надо выйти на совершенно другой уровень. И я попробую это сделать», — сказал Даниил на пресс-конференции после победы в полуфинале.

Также россиянин выразил надежду, что опыт поможет ему. Для Медведева этот финал ТБШ стал шестым в карьере, а вот Синнер впервые добрался до этой стадии. «Надеюсь, мой опыт финалов “Шлемов” даст какое-то преимущество. Преимущества по физике у меня, наверное, не будет. Что до преимущества по теннису, то посмотрим. Но последние три раза он меня обыграл. Надеюсь, этот опыт мне поможет.



Первый финал для каждого не похож на всё остальное. Уверен, бывали ребята, которые выходили на свой первый финал и так здорово себя чувствовали, что им удавалось его выиграть. Наверное, есть такие истории. А для кого-то это ментально тяжело, и они проигрывают. Без понятия, как это будет для Янника, но у меня есть этот опыт. Я сделаю всё возможное. Буду сражаться не на жизнь, а на смерть. И посмотрим, кто выиграет», — добавил Даниил.

Что говорили эксперты перед финалом

Жиль Сервара, тренер Медведева, выразил надежду, что первый в карьере финал ТБШ «зажмёт» Синнера. «Ранее Медведев играл финалы против легенд, а теперь у него уже больше опыта в финалах, чем у соперника? Хотелось бы, чтобы это стало решающим фактором, потому что Янник показывает потрясающий теннис. Он сегодня это доказал. Даниил играл против него в конце прошлого года, и это были тяжёлые матчи.



Это будет очень тяжёлый матч. Очень надеюсь, что первый финал немного его зажмёт, что он будет играть не так хорошо, даст нам возможность использовать шанс сыграть не против Джоковича или Надаля. Но в то же время перед ним тоже потрясающий игрок», — сказал Сервара на пресс-конференции.

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева затруднилась назвать фаворита. «Для Синнера такой финал будет впервые, а для Дани это уже четвёртая (на самом деле шестая. — Прим. “Чемпионата”) попытка. Он более опытный, но у него был тяжелейший матч со Зверевым. Времени на восстановление немного. Главное, что смотреть финал будет интересно. Будет за кого болеть», — сказала Дмитриева в интервью «Чемпионату».

Двукратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников считал, что больше шансов на победу у Синнера. «Синнер — фаворит в финальном матче Australian Open, исходя из того, кто и как играет сейчас. Синнер выглядит предпочтительнее», — сказал Кафельников в интервью «Чемпионату».

Такого же мнения придерживался и шестикратный победитель мэйджоров Борис Беккер. «Я считаю Синнера фаворитом, особенно учитывая то, сколько игрового времени у Медведева на данный момент. На данный момент он провёл на корте более 20 часов. Синнер же всегда выигрывал в трёх сетах до полуфинала с Джоковичем», — цитирует Беккера Eurosport.

А вот заслуженный тренер России Владимир Камельзон заявил, что ожидает победы Медведева. «Ждём только победы Медведева в финале с Синнером. Янник точно сдаваться не собирается. Итальянец вышел в финал впервые, а у Дани уже есть опыт побед на ТБШ. Будет уникальный финал», — сказал Камельзон в интервью «Чемпионату».

Матч

Предматчевую жеребьёвку выиграл Синнер и выбрал подачу. Свой гейм итальянец взял без особых проблем, а вот Медведеву, собравшему шесть невынужденных ошибок за два гейма, пришлось поднапрячься чуть больше. Он взял свою подачу лишь после «ровно» — 1:1. А в третьем гейме у Янника не пошла подача, Даниил пару раз смог затянуть его в долгие розыгрыши и заработал тройной брейк-пойнт. И со второй попытки реализовал его! Это был лишь третий случай на AO-2024, когда Синнер отдал гейм на своей подаче. После этого Медведев подал под ноль, исполнив два эйса и подтвердив таким образом преимущество, — 3:1.

Следующие четыре гейма остались за подающими — 5:3. А в девятом гейме Медведев заработал двойной сетбол на приёме, упустил его, но третьим шансом всё-таки воспользовался — 6:3 за 37 минут. Даниил, прибавивший в мощности ударов по сравнению с предыдущими матчами на турнире, значительно превосходил соперника в активности (14 виннерсов против 5), хотя этим объясняется и большее количество невынужденных ошибок (14 против 8).

Вторая партия также началась при преимуществе Медведева. В первом гейме он подал под ноль (второй раз в этом матче), а во втором гейме Синнер едва вновь не отдал свою подачу. Он начал с 30:0, но затем то и дело ошибался и всё же ценой немалых усилий спасся с четырёх брейк-пойнтов — 1:1. Вскоре, впрочем, россиянин вырвался вперёд. Подав сперва под ноль, Даниил в четвёртом гейме использовал первый же брейк-пойнт, выйдя к сетке и сыграв коротким резаным с лёта навылет, — 3:1.

После этого Медведев имел все шансы дожать оппонента в этом сете. В следующих двух геймах россиянин отдал Синнеру лишь одно очко — 5:1. Но подать на партию Даниил не смог — несколько неожиданно, учитывая, что предыдущие три своих гейма он выиграл под ноль. Медведев отыграл один брейк-пойнт на двойном, но второй не смог, пробив в сетку.

Вторую возможность подать на сет россиянин получил уже при 5:3. Тут тоже без проблем не обошлось. Даниил начал гейм с 0:30, затем заработал и упустил сетбол, допустив двойную, потом ещё и брейк-пойнт отыграл, но со второго сетбола, вынудив соперника ошибиться в обмене, закрыл-таки партию — 6:3 за 49 минут. Синнера в этом сете подвело большое количество невынужденных ошибок (14 против 8 у оппонента).

В начале третьего сета характер игры немного изменился: подающие уверенно брали свои геймы. Медведев-то и в предыдущих партиях был хорош на подаче, а вот Синнер ощутимо прибавил. В пятом гейме, когда было 2:2, 40:0 на подаче Янника, Даниил пошёл поменять ракетку.

В девятом гейме впервые в этой партии случилось «ровно» — на подаче Синнера, что характерно. Но большего Медведев из этого не выжал. А в 10-м гейме россиянин потерял сет. Начав гейм с ошибок в розыгрышах, Даниил получил 0:30 на подаче. После этого он смог добраться до геймбола, но не попал в корт. Янник же реализовал первый сетбол на приёме, после того как его соперник ошибся по длине, — 6:4 за 46 минут. За всю партию у россиянина накопилось 15 невынужденных ошибок, а у итальянца — всего девять.

В начале четвёртой партии Синнер выглядел свежее и начал с того, что под ноль выиграл свою подачу. А во втором гейме Медведеву пришлось спасать брейк-пойнт — к счастью, успешно, 1:1. При 2:1 в пользу итальянца (но без брейка) россиянин взял медицинский перерыв — из-за мозолей на ноге.

В четвёртом гейме, имевшем особую важность, учитывая обстоятельства (мозоли), Медведев удержал свою подачу, вновь уйдя с брейк-пойнта, — 2:2. В седьмом гейме, когда счёт был 3:3, Даниил добрался до брейк-пойнта (впервые со второго сета!), но Янник отыграл его эйсом, а затем и забрал свой гейм. Роковым для Медведева, как и в предыдущей партии, стал 10-й гейм. Подавая при 4:5 не в свою пользу, россиянин после «ровно» дважды подряд ошибался в розыгрышах, позволив сопернику выйти на брейк-пойнт, который тот и реализовал — 6:4 за 55 минут.

Пятый, решающий сет игроки начали, как и четвёртый, уверенно забирая геймы на своей подаче. Медведев при этом в своём гейме помог убраться с корта… кузнечику.

Гром грянул в шестом гейме: Медведев наошибался и получил 0:40 на своей подаче. Со второй попытки Синнер реализовал этот тройной брейк-пойнт — 4:2. А при 5:3 итальянец подавал на титул. Тут он использовал первый же матчбол — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 за 3 часа 46 минут.

Так Синнер выиграл свой первый же финал ТБШ. Для него это первый титул в сезоне-2024 и 11-й в карьере. Он стал третьим итальянцем в истории, выигравшим мэйджор (после Николы Пьетранджели и Адриано Панатты; здесь и далее имеется в виду мужской одиночный разряд), и первым итальянцем — чемпионом AO. Янник — 58-й победитель ТБШ в Открытой эре и 153-й в истории. Кроме того, Синнер, ставший чемпионом в возрасте 22 лет 165 дней, стал самым молодым чемпионом AO с 2008 года. Тогда победил Новак Джокович, которому было 20 лет 250 дней. За титул в Мельбурне Синнер заработал 3,15 млн австралийских долларов ($ 2 071 125).

Медведев же как финалист получит 1 млн 725 тыс. австралийских долларов ($ 1 134 187,50). Теперь его статистика в финалах ТБШ — 1−5, в том числе 0−3 на AO (в 2021 году россиянин проиграл здесь Новаку Джоковичу, в 2022-м — Рафаэлю Надалю). Даниил в третий раз в карьере проиграл, ведя 2:0 по сетам, — после поражения в первом круге «Ролан Гаррос» 2019 года от Пьер-Юга Эрбера (6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7) и в финале AO-2022 с Рафаэлем Надалем (6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7).

Кроме того, это был 17-й пятисетовик Медведева. Теперь его статистика в этих матчах — 7−10. Россиянин отыграл на AO-2024 31 сет — это абсолютный рекорд «Шлемов». И провёл на корте в общей сложности больше суток за семь матчей — это тоже рекорд.