Медведев — Синнеру: Ты заслужил эту победу. Надеюсь, я смогу выиграть в следующем финале

«Спасибо всем. Во-первых, хочу поздравить Янника. Сегодня ты показал, что заслуживаешь победы. Ты сражался до конца, поднял свой уровень. Ты и твоя команда проделываете отличную работу — выигрываете много турниров, выходите в большое число финалов, выигрываете много матчей.



Вероятно, это не последний твой финал турнира Большого шлема, надеюсь, смогу в следующем выиграть, если встретимся. Сколько там я проиграл — три финала подряд. Надеюсь, смогу победить в следующем. Поздравляю, ты заслужил эту победу», — сказал Медведев на корте после окончания финального матча.