Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кадис
Атлетик
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Унион Б
Дармштадт
00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Мн
Сибирь
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Клермон Фут
Страсбур
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лорьян
Гавр
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реймс
Нант
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монца
Сассуоло
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Верона
Фрозиноне
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Нефтехимик
Лада
01
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сочи
Куньлунь РС
03
Хоккей. КХЛ
2-й период
Северсталь
ЦСКА
12
Футбол. Зарубежный
19:05
Тулуза
Ланс
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Бохум
Футбол. Зарубежный
20:00
Лацио
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Осасуна
Футбол. Зарубежный
16:00
Сельта
Жирона
01
Футбол. Зарубежный
15:00
Монпелье
Лилль
00
Хоккей. НХЛ
22:00
Сент-Луис
Лос-Анджелес
Футбол. Зарубежный
14:30
Дженоа
Лечче
21
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
Трактор
45
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Ак Барс
13
Футбол. Зарубежный
22:45
ПСЖ
Брест
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Валенсия
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Металлург Мг
23
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Салават Юлаев
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
29.01
Сиэтл
Коламбус
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Коламбус
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари
Чикаго
10
Хоккей. НХЛ
05:00
Миннесота
Анахайм
23
Все события
Фоторепортажи
14Рекордсмен РПЛ покинул Россию
24«Дакар-2024»
16:55 (мск), источник: Sport24

Медведев — Синнеру: Ты заслужил эту победу. Надеюсь, я смогу выиграть в следующем финале

Российский теннисист Даниил Медведев высказался после поражения от итальянца Янника Синнера в финале Australian Open. Медведев проиграл, несмотря на то, что забрал у соперника первые два сета.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

«Спасибо всем. Во-первых, хочу поздравить Янника. Сегодня ты показал, что заслуживаешь победы. Ты сражался до конца, поднял свой уровень. Ты и твоя команда проделываете отличную работу — выигрываете много турниров, выходите в большое число финалов, выигрываете много матчей.

Вероятно, это не последний твой финал турнира Большого шлема, надеюсь, смогу в следующем выиграть, если встретимся. Сколько там я проиграл — три финала подряд. Надеюсь, смогу победить в следующем. Поздравляю, ты заслужил эту победу», — сказал Медведев на корте после окончания финального матча.

 Моргенштерну закрыли въезд в Дубай: «Я отказываюсь верить в причины, которые мне называют»
Роднина обрадовалась отъезду иноагентов из России: «Пусть сидят подальше от страны. Нам хорошо, что их тут нет»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь