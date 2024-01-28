«Проигрывал только величайшим»: звезды поддержали Медведева после финала

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Для Медведева воскресное поражение стало пятым в финале турнира Большого шлема. И в третий раз москвич чуть-чуть не дотягивается до трофея Australian Open:

2021 год / Поражение сербу Новаку Джоковичу, почти без шансов для Даниила — 5:7, 2:6, 2:6;

Поражение сербу Новаку Джоковичу, почти без шансов для Даниила — 5:7, 2:6, 2:6; 2022-й / В драматичном финале АО испанец Рафаэль Надаль проигрывал 0−2 по сетам и чуть не скатился до 2:4 на своей подаче, однако не сдался. Встреча перевалила за отметку продолжительности в пять часов… И осталась за рекордсменом «Ролан Гаррос» — 6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7.

Встреча Синнером — почти под копирку противостояние двухлетней давности с Надалем. В этом матче против Даниила сыграла усталость: Медведев вел со счетом 2−0 (оба сета по 6:3), а затем случился перелом — Синнер преобразился на глазах и в оставшихся трех сетах (4:6, 4:6, 3:6) вытащил практически проигранный финал. От того победа слаще для итальянца (первый в истории страны триумф на АО в одиночном разряде), а поражение 27-летнего россиянина только горче.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240345&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сразу после матча Медведев тепло обнял 22-летнего соперника и признал, что Синнер в этот вечер заслужил главную победу в карьере:

«Хочу поздравить Янника, сегодня он снова доказал, что этого заслуживает. Он боролся до конца, повысил свой уровень игры. У нас было много турниров, много финалов. Возможно, это не последний твой титул Большого шлема. Но я надеюсь, что я смогу выиграть следующий финал, если ты будешь играть в нем, потому что ты у меня выиграл три финала подряд или около того… Это были потрясающие две недели. Проигрывать в финале всегда больно, но играть в финале все равно круче, чем уступать раньше. Я всегда хочу побеждать, но надо стараться еще больше».

На пресс-конференции Даниил отметил, что по ходу турнира серьезно уставал физически и что представитель Италии стал первым, кто смог этим воспользоваться. Как-никак, в полуфинале Медведев прошел через настоящую бурю, в которой хоть и проигрывал немцу Александру Звереву со счетом 0−2, но все равно вышел из нее с путевкой в финал.

Синнер тоже не скупился на комплименты в адрес оппонента:

«Поздравляю Даниила и его команду с потрясающим турниром. Мы с тобой сыграли столько финалов, и в каждом матче я нахожу что-то, в чем могу прибавить. Ты делаешь меня лучше как игрока. Весь турнир ты потрясающе бился, провел столько часов на корте. И сегодня бежал за каждым мячом — это впечатляет. Надеюсь, ты еще сможешь поднять этот трофей. Уверен, тебе это по силам».

Сразу после драмы в Мельбурне к участникам финала обратился Новак Джокович, первая ракетка мира. Вот что написал серб в социальной сети X:

Даниил приложил большие усилия. Сегодня не повезло, но ты провел невероятный турнир. Браво, Янник! Заслуженно. Поздравляю твою семью и команду. Новак Джокович

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с РИА Новости, как и Джокович, восхитилась Синнером. Вместе с тем, трехкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде выразила надежду, что Медведев сможет переломить неудачную тенденцию на АО:

«Очень переживали за Даню. Конечно, обидно, но против него играл невероятно одаренный Синнер, который в полуфинале смог остановить самого Джоковича. Вроде бы вначале у Дани было преимущество, но по тому, как Янник играл на протяжении пяти сетов было видно, что он прибавлял. Обидно, что в четвертом сете у Дани был шанс “брейкануть”, но он им не воспользовался. После этого Янника было не остановить. Такая мощь, скорость. На самом деле он самый талантливый теннисист его возраста. Явление в мужском теннисном туре. Думаю, Даня сможет преломить эту тенденцию и рано или поздно победит в этом турнире. Не помню, чтобы россияне выходили в финал Большого шлема настолько стабильно. И проигрывал в финалах он только величайшим: Надалю и Джоковичу. Потрясающий теннисист, его всегда очень интересно смотреть».

Отдал должное Синнеру и Карлос Алькарас, вторая ракетка мира.

«Я так рад за тебя, Янник! Ты заслуживаешь этого больше, чем кто-либо! Наслаждайся моментом, мой друг!» — написал испанец в соцсетях. Карлос Алькарас

Остался в восторге от финала и вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко, несмотря на поражение Медведева:

«Все, кто смотрели этот финал, получили невероятное наслаждение от пяти сетов фантастического тенниса на сверхвысоких скоростях. Надо сказать, что Даниил сыграл великолепно первые два сета, но Янник провел просто фантастически остальные. Абсолютно заслуженная победа». (РИА Новости).

Высказался о важнейшей игре своего однофамильца и председатель правления петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев. В разговоре с корреспондентом агентства он отметил проблему с выносливостью, которая обнажилась у отечественного теннисиста после экватора матча:

«Даниил показал суперигру в первых двух сетах и заслуженно повел 2:0. К сожалению, не удалось реализовать брейк-пойнты в третьем сете, а потом стал кончаться бензин — последствия затяжных матчей. Все равно гордимся Даниилом!».