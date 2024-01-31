Соболенко назвала переломный момент в своей карьере

«В 2022 году у меня были проблемы с подачей. Я старалась их решить и разобраться, в чём же причина. Мы перепробовали столько разных способов, это был упорный труд. Вот, собственно говоря, и всё. Не могу сказать, что в один прекрасный день всё наладилось, и мы поняли, в чём было дело. Это процесс», — сказала Соболенко в интервью Vogue Australia.