Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Коламбус
Футбол. Зарубежный
30.01
Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
13
Футбол. Зарубежный
30.01
Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
32
Футбол. Зарубежный
30.01
Фулхэм
Эвертон
00
Футбол. Зарубежный
30.01
Лутон Таун
Брайтон
40
Футбол. Зарубежный
30.01
Ноттингем Форест
Арсенал
12
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Сиэтл
Хоккей. КХЛ
30.01
Нефтехимик
Лада
ОТ
43
Хоккей. КХЛ
30.01
Сибирь
Ак Барс
04
Все события
Фоторепортажи
14Рекордсмен РПЛ покинул Россию
16Лучшие фото Алины Загитовой
00:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Соболенко назвала переломный момент в своей карьере

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко рассказала о переломном моменте в своей карьере.

Наверх

«В 2022 году у меня были проблемы с подачей. Я старалась их решить и разобраться, в чём же причина. Мы перепробовали столько разных способов, это был упорный труд. Вот, собственно говоря, и всё. Не могу сказать, что в один прекрасный день всё наладилось, и мы поняли, в чём было дело. Это процесс», — сказала Соболенко в интервью Vogue Australia.

Отметим, в 2022 году представительниц Беларуси совершила 428 двойных ошибок. В субботу, 27 января, Соболенко второй раз подряд стала чемпионкой Открытого чемпионата Австралии. В решающем матче турнира она обыграла победительницу двух турниров WTA китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 6:2.

Арина Соболенко стала чемпионкой Australian Open — 2024
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий
 11-кратный чемпион России в составе ЦСКА дисквалифицирован за кокаин
Бурная реакция мировых СМИ на сенсационную победу юной Андреевой
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь